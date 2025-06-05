Мудрик втратив свій ігровий номер у Челсі: хто гратиме під десяткою

Український футболіст Михайло Мудрик втратив 10-й номер, під яким виступав у лондонському Челсі.

Про це повідомили на офіційному сайті клубу.

Челсі віддав Палмеру ігровий номер Мудрика

Після проваленого допінг-тесту Мудрика було відсторонено від участі у футбольних матчах. Поки невідомі результати проби Б, але якщо вони також будуть позитивними, то Михайлу загрожує тривала дискваліфікація.

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Попри відсторонення у другій половині сезону-2024/25 ігрова десятка залишалася за Мудриком.

Однак напередодні Клубного чемпіонату світу Челсі повідомив, що тепер під цим номером гратиме один із лідерів команди – Коул Палмер. Досі англієць носив футболку з номером 20.

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У сезоні-024/25 Мудрик провів 15 матчів за Челсі у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав п’ять гольових передач. Тоді як Палмер взяв участь у 46 матчів за синіх, забивши 15 голів та віддавши 12 гольових передач.

Нагадаємо, у грудні стало відомо про позитивний тест на допінг у Мудрика. У Челсі підтвердили провалену допінг-пробу Мудрика. ЗМІ писали, що в організмі футболіста виявили мельдоній.

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