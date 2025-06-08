Португалія перемогла Іспанію у серії пенальті у фіналі Ліги націй УЄФА

Збірна Португалії стала переможцем Ліги націй УЄФА сезону-2024/25, здолавши команду Іспанії у серії пенальті.

Матч Португалія – Іспанія відбувся на стадіоні Альянц-Арена у Мюнхені та завершився з рахунком 2:2, а у серії пенальті влучніше били селесао – 5:3.

Португалія – Іспанія: як минув матч

Рахунок у матчі відкрили іспанці на 21-й хвилині завдяки голу Мартіна Субіменді, який пробив у сітку воріт з близької відстані.

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Втім через п’ять хвилин португальці зрівняли, коли Нуну Мендеш після пасу від Педру Нету низом пробив у дальній кут воріт Унаї Сімона.

Перед відходом на перерву Фурія Роха знову вийшла вперед у рахунку. Педрі відпасував на Мікеля Оярсабаля, який відправив м’яча у сітку воріт Діогу Кошти.

Португальцям вдалося знову відновити паритет на 61-й хвилині завдяки голу Криштіану Роналду, який забив із близької відстані після пасу від Мендеша.

У підсумку команди перейшли до овертаймів, але вони завершилися без голів. У серії пенальті влучнішою була команда Португалії (5:3). В іспанців пенальті не реалізував Альваро Мората.

Португалія – Іспанія – 2:2 (пен. 5:3)

Голи: Мендеш, 26 Роналду, 61 — Субіменді, 21 Оярсабаль, 25

Нагадаємо, у матчі за третє місце Ліги націй перемогу здобула збірна Франції, яка обіграла Німеччину з рахунком 2:0. Голами відзначилися Кіліан Мбаппе та Майкл Олісе,

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