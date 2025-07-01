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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Даяна Ястремська вийшла у друге коло Вімблдону, вибивши другу ракетку світу Гофф

Даяна Ястремська
Фото: Getty Images

Українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла другу ракетку світу Коко Гофф на Вімблдоні, здобувши одну з найбільших перемог у кар’єрі.

Даяна Ястремська вибила з Вімблдону другу ракетку світу

Представниця України обіграла другу ракетку світу в двох сетах. Ястремська останньою з українок розпочала виступи на Вімблдоні.

Спочатку перше коло пройшли Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева, проте Марта Костюк зазнала поразки.

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Першою суперницею Даяни Ястремської на Вімблдоні стала американка, друга ракетка світу Коко Гофф.

У першому сеті українська тенісистка зробила брейк у шостому геймі, вийшовши вперед з рахунком 4:2. Але потім Ястремська у дев’ятому геймі не реалізувала сетпойнт і дозволила американській спортсменці зробити брейк.

Завдяки тайбрейку вдалося визначити переможницю першої партії. Ястремська віддала Гофф лише три очки та виграла перший сет. Врешті українка розгромила американку за кількістю віннерів – 15 проти 3.

Врешті матч між Ястремською та Гофф тривав майже 1,5 години. Українка зробила на чотири невимушені помилки менше (25 проти 29) та на 10 віннерів більше (16 проти 6), ніж американка.

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