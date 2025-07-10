Реванш Усик – Дюбуа: скільки коштують квитки на бій та де їх придбати

Бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні. Це буде поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, в якому будуть об’єднані пояси WBA, WBC, WBO та IBF.

Факти ICTV дізнавалися, скільки коштують квитки на бій реванш Усик – Дюбуа та де їх можна придбати.

Реванш Усик – Дюбуа: скільки коштують квитки

Продаж квитків стартував 30 квітня через офіційного оператора Ticketmaster.

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Організатори пропонують п’ять категорій місць:

Рівень 5 — найдоступніші квитки на верхньому ярусі.

Рівні 2 і 1 — місця на середньому та нижньому ярусах.

Партер (ground floor) — сидіння поруч із рингом для преміум-глядачів.

Спеціальні VIP-пропозиції з додатковими послугами.

Реванш Усик – Дюбуа: ціни на квитки

Ціна залежить від зони розміщення, тож чим ближче до рингу, тим дорожче. Спеціальні VIP-пропозиції включають розширений сервіс та комфорт.

Вартість квитків починається від 49,96 фунтів стерлінгів (близько 2770 гривень).

У той час як мінімальна ціна за місце у VIP-ложі становить 839 фунтів (орієнтовно 46 500 гривень).

Згідно з інформацією на офіційному сайті продажу, залишилося всього кілька квитків на бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.

Наразі доступні два варіанти на бій Усик – Дюбуа 2, у четверту зону:

Квиток у ряд 22 коштує 124,95 фунтів стерлінгів.

Квиток у ряд 39 коштує 109,96 фунтів стерлінгів.

Реванш стане продовженням першого бою, що відбувся у серпні 2023 року, де Усик переміг нокаутом у дев’ятому раунді. Відтоді Дюбуа здобув гучні перемоги над Джарреллом Міллером, Філіпом Хрговичем і Ентоні Джошуа, а Усик двічі здолав Тайсона Ф’юрі. Обидва спортсмени в чудовій фізичній формі, і бій обіцяє бути інтригуючим.

Після поєдинку переможець зобов’язаний провести захист поясів проти обов’язкового претендента за версією WBO — Джозефа Паркера.

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