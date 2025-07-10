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Марина Терюханова, редакторка стрічки
4 хв.

Реванш Усик – Дюбуа: скільки коштують квитки на бій та де їх придбати

Олександр Усик
Фото: Getty Images

Бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні. Це буде поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, в якому будуть об’єднані пояси WBA, WBC, WBO та IBF. 

Факти ICTV дізнавалися, скільки коштують квитки на бій реванш Усик – Дюбуа та де їх можна придбати. 

Реванш Усик – Дюбуа: скільки коштують квитки 

Продаж квитків стартував 30 квітня через офіційного оператора Ticketmaster. 

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Організатори пропонують п’ять категорій місць: 

  • Рівень 5 — найдоступніші квитки на верхньому ярусі. 
  • Рівні 2 і 1 — місця на середньому та нижньому ярусах. 
  • Партер (ground floor) — сидіння поруч із рингом для преміум-глядачів. 
  • Спеціальні VIP-пропозиції з додатковими послугами. 

Реванш Усик – Дюбуа: ціни на квитки 

Ціна залежить від зони розміщення, тож чим ближче до рингу, тим дорожче. Спеціальні VIP-пропозиції включають розширений сервіс та комфорт. 

Вартість квитків починається від 49,96 фунтів стерлінгів (близько 2770 гривень). 

У той час як мінімальна ціна за місце у VIP-ложі становить 839 фунтів (орієнтовно 46 500 гривень). 

Згідно з інформацією на офіційному сайті продажу, залишилося всього кілька квитків на бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. 

Наразі доступні два варіанти на бій Усик – Дюбуа 2, у четверту зону: 

  • Квиток у ряд 22 коштує 124,95 фунтів стерлінгів. 
  • Квиток у ряд 39 коштує 109,96 фунтів стерлінгів. 
реванш Усик Дюбуа скільки коштують квитки

Скрин Ticketmaster: Скільки коштують квитки

Реванш стане продовженням першого бою, що відбувся у серпні 2023 року, де Усик переміг нокаутом у дев’ятому раунді. Відтоді Дюбуа здобув гучні перемоги над Джарреллом Міллером, Філіпом Хрговичем і Ентоні Джошуа, а Усик двічі здолав Тайсона Ф’юрі. Обидва спортсмени в чудовій фізичній формі, і бій обіцяє бути інтригуючим. 

Після поєдинку переможець зобов’язаний провести захист поясів проти обов’язкового претендента за версією WBO — Джозефа Паркера.

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