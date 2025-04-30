Тетяна Кобець, дерматолог-косметолог
Випадок ботулізму після ботоксу в Запоріжжі: лікар розповіла про симптоми та ускладнення
Нещодавно в Запоріжжі зафіксували перший випадок ятрогенного ботулізму — постраждала 58-річна жінка, якій ввели ботокс у домашніх умовах.
Про ризики ботулізму, ускладнення після ін’єкцій та способи профілактики Фактам ICTV розповіла дерматолог-косметолог Тетяна Кобець.
Випадок у Запоріжжі
За словами медиків, перші симптоми — опущення повік (птоз), порушення зору та мови — з’явилися через шість днів після ін’єкції.
Згодом жінка втратила здатність ковтати навіть рідину й була госпіталізована у важкому стані.
На момент госпіталізації стан пацієнтки був тяжким. Через порушення функції ковтання протягом семи діб жінка отримувала харчування виключно через зонд.
У лікарні їй ввели ботулінічний антитоксин, після чого почався процес одужання. На третій-четвертий день вона вже змогла ковтати воду.
На 9-10 день жінка почала їсти самостійно. З’явився голос, покращився зір, а на 15 день перебування у стаціонарі пацієнтку виписали.
Що таке ботулізм
Ботулізм — це гостре токсико-інфекційне захворювання, яке виникає внаслідок дії ботулотоксину — одного з найсильніших відомих отрут.
Зазвичай ботулізм пов’язують із споживанням неякісних продуктів. Але існує і менш відомий — ятрогенний шлях зараження, коли ботулотоксин потрапляє в організм через так звані уколи краси.
Збудник хвороби — бактерія Clostridium botulinum, що розмножується в анаеробному (безкисневому) середовищі.
Симптоми ботулізму
Перші ознаки можуть з’явитися через декілька годин або навіть до двох тижнів після процедури:
- слабкість і м’язова в’ялість
- порушення зору (розмитість, двоїння)
- утруднене ковтання
- сухість у роті
- м’язові болі
- загальна інтоксикація
Наслідки ботулізму та ускладнення після ін’єкцій
Під час ятрогенного ботулізму, ускладнення можуть розвиватися поступово.
За словами Тетяни Кобець, частина симптомів — тимчасові природні реакції організму на препарат, проте важливо вміти їх відрізнити від тривожних симптомів, які розвиваються внаслідок харчового отруєння.
Можливі побічні ефекти після ін’єкцій ботоксу:
- головний біль — через перерозподіл м’язового навантаження. Допомагають звичайні знеболювальні засоби;
- набряк очей — стан можна полегшити стан препаратами на кшталт лімфоміозоту;
- погіршення зору — суб’єктивне відчуття, пов’язане з неможливістю мружитися, а не зі зміною зору;
- відчуття тиску в лобі — виникає в перші дні, але не супроводжується видимими змінами;
- опущення брів — ускладнення коригується міостимуляцією або спеціальними препаратами.
Лікування ботулізму
Основу лікування складає введення протиботулінічної сироватки. У разі ятрогенного ботулізму необхідна негайна медична допомога, підтримка дихання та детоксикація.
Ботулотоксин знищується лише при термічній обробці вище 100°C протягом понад 10 хвилин.
Проте в косметології профілактика це передусім дотриманні умов стерильності, техніки введення та дозування препарату.
Як захистися від ботулізму
Засновниця приватного медичного центру та лікарка з чималим досвідом рекомендує:
- Обирати лише сертифіковані клініки, де працюють фахівці із медичною освітою.
- Перевіряти сертифікат на препарат та умови його зберігання.
- Уникати послуг, які надають спеціалісти без ліцензії.
— Ботулізм — рідкісне, але небезпечне ускладнення. Саме тому важливо бути обізнаними, обачними та довіряти лише професіоналам. За найменшої підозри на ботулізм не варто чекати — слід негайно звертатися до лікаря, — наголошує Тетяна Кобець.