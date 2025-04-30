Випадок ботулізму після ботоксу в Запоріжжі: лікар розповіла про симптоми та ускладнення

Нещодавно в Запоріжжі зафіксували перший випадок ятрогенного ботулізму — постраждала 58-річна жінка, якій ввели ботокс у домашніх умовах.

Про ризики ботулізму, ускладнення після ін’єкцій та способи профілактики Фактам ICTV розповіла дерматолог-косметолог Тетяна Кобець.

Випадок у Запоріжжі

За словами медиків, перші симптоми — опущення повік (птоз), порушення зору та мови — з’явилися через шість днів після ін’єкції.

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Згодом жінка втратила здатність ковтати навіть рідину й була госпіталізована у важкому стані.

На момент госпіталізації стан пацієнтки був тяжким. Через порушення функції ковтання протягом семи діб жінка отримувала харчування виключно через зонд.

У лікарні їй ввели ботулінічний антитоксин, після чого почався процес одужання. На третій-четвертий день вона вже змогла ковтати воду.

На 9-10 день жінка почала їсти самостійно. З’явився голос, покращився зір, а на 15 день перебування у стаціонарі пацієнтку виписали.

Що таке ботулізм

Ботулізм — це гостре токсико-інфекційне захворювання, яке виникає внаслідок дії ботулотоксину — одного з найсильніших відомих отрут.

Зазвичай ботулізм пов’язують із споживанням неякісних продуктів. Але існує і менш відомий — ятрогенний шлях зараження, коли ботулотоксин потрапляє в організм через так звані уколи краси.

Збудник хвороби — бактерія Clostridium botulinum, що розмножується в анаеробному (безкисневому) середовищі.

Симптоми ботулізму

Перші ознаки можуть з’явитися через декілька годин або навіть до двох тижнів після процедури:

слабкість і м’язова в’ялість

порушення зору (розмитість, двоїння)

утруднене ковтання

сухість у роті

м’язові болі

загальна інтоксикація

Наслідки ботулізму та ускладнення після ін’єкцій

Під час ятрогенного ботулізму, ускладнення можуть розвиватися поступово.

За словами Тетяни Кобець, частина симптомів — тимчасові природні реакції організму на препарат, проте важливо вміти їх відрізнити від тривожних симптомів, які розвиваються внаслідок харчового отруєння.

Можливі побічні ефекти після ін’єкцій ботоксу:

головний біль — через перерозподіл м’язового навантаження. Допомагають звичайні знеболювальні засоби;

набряк очей — стан можна полегшити стан препаратами на кшталт лімфоміозоту;

погіршення зору — суб’єктивне відчуття, пов’язане з неможливістю мружитися, а не зі зміною зору;

відчуття тиску в лобі — виникає в перші дні, але не супроводжується видимими змінами;

опущення брів — ускладнення коригується міостимуляцією або спеціальними препаратами.

Лікування ботулізму

Основу лікування складає введення протиботулінічної сироватки. У разі ятрогенного ботулізму необхідна негайна медична допомога, підтримка дихання та детоксикація.

Ботулотоксин знищується лише при термічній обробці вище 100°C протягом понад 10 хвилин.

Проте в косметології профілактика це передусім дотриманні умов стерильності, техніки введення та дозування препарату.

Як захистися від ботулізму

Засновниця приватного медичного центру та лікарка з чималим досвідом рекомендує:

Обирати лише сертифіковані клініки, де працюють фахівці із медичною освітою. Перевіряти сертифікат на препарат та умови його зберігання. Уникати послуг, які надають спеціалісти без ліцензії.

— Ботулізм — рідкісне, але небезпечне ускладнення. Саме тому важливо бути обізнаними, обачними та довіряти лише професіоналам. За найменшої підозри на ботулізм не варто чекати — слід негайно звертатися до лікаря, — наголошує Тетяна Кобець.

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