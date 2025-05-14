Небезпека трудоголізму: вчені пояснили, як втома впливає на мозок

Результати нового дослідження, опублікованого в журналі Occupational And Environmental Medicine, показали, що робота понад 52 години на тиждень може зашкодити пам’яті, мисленню та емоційному стану людини.

Структурні зміни мозку

В основі дослідження – довгострокове спостереження за станом здоров’я лікарів.

З 110 учасників 32 регулярно працювали понаднормово, тоді як інші дотримувалися робочого графіка.

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Проаналізувавши дані МРТ мозку, науковці помітили суттєві розбіжності.

– Ми виявили збільшення об’єму лівої каудальної середньої лобової звивини на 19% у людей, які працювали понад 52 години на тиждень, – повідомили автори дослідження.

Саме ця частина мозку відповідає за увагу, робочу пам’ять та обробку інформації.

Окрім цього, були зафіксовані структурні зміни в інших ділянках мозку, що відповідають за емоції, планування, прийняття рішень, самосвідомість та соціальні зв’язки.

Автори вважають, що тривала праця насправді змінює не лише функціонування, а й анатомію мозку.

Організація трудових відносин в Україні

Після повномасштабного вторгнення уряд України оперативно адаптував трудове законодавство до умов воєнного стану.

Одним із найважливіших положень нового правового режиму стала зміна норм щодо тривалості робочого часу.

Для працівників, задіяних на об’єктах критичної інфраструктури, дозволено збільшення тривалості робочого тижня до 60 годин.

Водночас для тих, чия робота передбачає скорочений робочий час, максимальна межа залишається на рівні 40 годин на тиждень.

Визначення режиму п’ятиденного або шестиденного робочого тижня, а також встановлення часу початку та завершення роботи тепер входить до компетенції роботодавця.

Щодо відпочинку, то законом передбачено можливість скорочення щотижневого безперервного відпочинку до 24 годин.

Також у період дії воєнного стану призупиняється застосування норм трудового законодавства, які регулюють святкові, неробочі та вихідні дні, а також частина положень Закону України “Про відпустки” та Кодексу законів про працю.

Оплата праці у випадках, коли працівники перевищують нормальну тривалість робочого часу, здійснюється в підвищеному розмірі пропорційно до фактичного обсягу виконаної роботи.

Закон також дозволяє за згодою самих працівниць залучення жінок (крім вагітних і тих, хто має дитину до одного року) до важких, шкідливих і небезпечних робіт.

При цьому жінки цієї ж категорії не можуть бути примусово залучені до нічної роботи, якщо не дали на це згоди.

Особливий захист надається особам з інвалідністю. Якщо за медичними показаннями їм протипоказана робота в нічний час, вони не можуть бути до неї залучені.

Таким чином, законодавство, прийняте в умовах воєнного стану, прагне досягнути балансу між необхідністю забезпечення стабільної роботи критичних сфер економіки та збереженням прав працівників.

Такий підхід дозволяє ефективно реагувати на виклики війни.

Джерело : Daily Mail

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