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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Хвилюється за Україну: сестра Ротару розповіла, де зараз мешкає артистка

Ауріка Ротару, Софія Ротару

Співачка Ауріка Ротару розповіла, де зараз перебуває її рідна сестра, народна артистка України Софія Ротару, та як вона ставиться до повномасштабної війни.

Де мешкає Софія Ротару під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення РФ артистка призупинила творчу діяльність та зникла з публічного простору. Лише іноді в Instagram-stories Ротару вітає підписників зі святами та реагує на події в Україні.

Раніше у мережі ширилися чутки про те, що співачка виїхала в Італію, де придбала собі віллу. Однак Ауріка Ротару стверджує, що її старша сестра мешкає в Україні, і вона дуже хвилюється через все, що відбувається в нашій державі.

Зараз дивляться

– Вона, звичайно, в Україні. Почувається нормально. Так само, як і всі українці, хвилюється за все, що відбувається в нашій країні, – поділилася Ауріка Ротару.

Восени минулого року Ауріка казала, що Софія не збирається повертатися на сцену під час війни в Україні. Водночас вона припустила, що, можливо, із настанням миру артистка ще потішить шанувальників своїми виступами.

Зазначимо, що 66-річна Ауріка Ротару продовжує давати концерти як в Україні, так і за кордоном. Нещодавно вона повернулася з туру Ізраїлем.

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Фото: Ауріка РотаруСофія Ротару

Джерело: ТСН
Софія Ротару
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