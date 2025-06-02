Принц Гаррі хотів взяти мамине прізвище: що стало на заваді
Принц Гаррі розглядав можливість змінити своє прізвище з Маунтбаттен-Віндзор на Спенсер.
Джерела повідомили, що герцог Сассекський навіть консультувався з братом принцеси Діани – графом Спенсером – щодо цього питання. Це сталося під час одного з його рідкісних візитів до Великої Британії.
Чому принц Гаррі не може змінити прізвище
Ініціатива передбачала відмову від офіційного прізвища, яке нині носять також діти Гаррі – принц Арчі та принцеса Лілібет. Однак, за словами джерел, граф Спенсер порадив племіннику не вдаватися до цього кроку, оскільки реалізувати задум легально майже неможливо.
За офіційною інформацією, змінити прізвище у Великій Британії можна за допомогою документа deed poll, однак у випадку з нащадками королівської родини питання ускладнюється традиціями, пов’язаними з династичними титулами.
Історія прізвища нащадків британської корони
Прізвище Маунтбаттен-Віндзор поєднує династичне ім’я Віндзор і прізвище герцога Единбурзького, принца Філіпа, яке він узяв у 1947 році після отримання британського громадянства та відмови від титулів грецької й данської королівських родин. У 1960 році королева Єлизавета II та принц Філіп вирішили, що їхні прямі нащадки використовуватимуть саме цю форму прізвища.
Імена обох дітей герцогів Сассекських офіційно зареєстровані як Маунтбаттен-Віндзор, однак після сходження короля Чарльза на престол вони отримали титули принца й принцеси. Ці зміни були зафіксовані на офіційному сайті королівської родини.
Інсайдери вважають, що намір Гаррі змінити прізвище є ще одним проявом напружених стосунків з родиною. Такий крок міг би сприйматися як відмова від династичної спадщини та викликати негативну реакцію з боку короля Чарльза та принца Вільяма.
До слова, нещодавно стало відомо, чиє імʼя не можна згадувати у присутності принцеси Уельської. За словами джерел, Кейт Міддлтон відчуває занадто сильний емоційний тиск, коли йдеться про цю людину.