Принц Гаррі хотів взяти мамине прізвище: що стало на заваді

Принц Гаррі розглядав можливість змінити своє прізвище з Маунтбаттен-Віндзор на Спенсер.

Джерела повідомили, що герцог Сассекський навіть консультувався з братом принцеси Діани – графом Спенсером – щодо цього питання. Це сталося під час одного з його рідкісних візитів до Великої Британії.

Чому принц Гаррі не може змінити прізвище

Ініціатива передбачала відмову від офіційного прізвища, яке нині носять також діти Гаррі – принц Арчі та принцеса Лілібет. Однак, за словами джерел, граф Спенсер порадив племіннику не вдаватися до цього кроку, оскільки реалізувати задум легально майже неможливо.

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За офіційною інформацією, змінити прізвище у Великій Британії можна за допомогою документа deed poll, однак у випадку з нащадками королівської родини питання ускладнюється традиціями, пов’язаними з династичними титулами.

Історія прізвища нащадків британської корони

Прізвище Маунтбаттен-Віндзор поєднує династичне ім’я Віндзор і прізвище герцога Единбурзького, принца Філіпа, яке він узяв у 1947 році після отримання британського громадянства та відмови від титулів грецької й данської королівських родин. У 1960 році королева Єлизавета II та принц Філіп вирішили, що їхні прямі нащадки використовуватимуть саме цю форму прізвища.

Імена обох дітей герцогів Сассекських офіційно зареєстровані як Маунтбаттен-Віндзор, однак після сходження короля Чарльза на престол вони отримали титули принца й принцеси. Ці зміни були зафіксовані на офіційному сайті королівської родини.

Інсайдери вважають, що намір Гаррі змінити прізвище є ще одним проявом напружених стосунків з родиною. Такий крок міг би сприйматися як відмова від династичної спадщини та викликати негативну реакцію з боку короля Чарльза та принца Вільяма.

До слова, нещодавно стало відомо, чиє імʼя не можна згадувати у присутності принцеси Уельської. За словами джерел, Кейт Міддлтон відчуває занадто сильний емоційний тиск, коли йдеться про цю людину.

Джерело : Daily Mail

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