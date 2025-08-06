Класичний службовий роман: Фроляк пригадала, як познайомилася з чоловіком

Ведуча і керівниця інформаційної служби Факти ICTV Олена Фроляк розповіла, як познайомилася зі своїм чоловіком Сергієм Соловйовим.

Подружжя разом уже майже 30 років. Вони виховують двох дітей: 27-річну доньку Наталку і 20-річного сина Антона.

Фроляк про знайомство з чоловіком

Ведуча зізналася, що у них із Сергієм був класичний службовий роман. Олена приїхала до Києва на запрошення Миколи Княжицького, оскільки Інтерньюз шукав нові обличчя для проєкту Вікна на каналі УТ-2.

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А Сергій Соловйов — досвідчений оператор, загартований багатьма проєктами, зйомками й фільмами — уже працював там.

– Як він мені згодом розповідав, я йому спочатку не сподобалася: провінційна зачіска, яскравий макіяж. Я не ніяковіла перед столичними, адже мала за плечима диплом факультету журналістики КНУ, стажування на CNN і BBC. Але на пробах розгубилася — мені не сподобався новий образ від київських стилістів: коротка стрижка, новий макіяж, підкреслено чіткі очі, – поділилася Олена.

Фроляк каже, що коли побачила себе в моніторі у новому образі, то ледь не розплакалася. Утім, ведуча зібралася і почала працювати в кадрі. Зрештою, її взяли на роботу.

– Саме ця нова Фроляк припала Сергію до душі. В ефірі я помітила, що він уважно слухає, як я говорю, не відволікається на музику в навушниках і завжди казав: Ти розповідала новини, як захоплюючу історію, – зазначила Олена.

Поштовхом до стосунків стала поїздка Фроляк до подруги в Ізраїль. Після повернення вона перетнулася із Сергієм в офісі, і він запросив її на келих вина. Ведуча каже, що спочатку зніяковіла, але потім прийняла пропозицію колеги.

– На його запитання: Як поїздка? Чи не випити нам келих доброго вина для яскравості розповіді? — я розгубилася, щось нечітко промимрила й пішла готуватися до ефіру. Сиджу, пишу, робота не йде. Кажу собі: Тобі пропонують зустрітися, випити вина, а ти? Іду на ефір із папкою в руках, заходжу в ліфт, а там Сергій. Мовчить, але я вже зібралася: То що ви там казали про келих вина? – пригадала розмову Фроляк.

Джерело : Новое время

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