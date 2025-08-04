Складно і боляче: Денисенко зізналася, які у неї стосунки з ексчоловіком

Наталка Денисенко розповіла, які у неї зараз стосунки з колишнім чоловіком, актором і військовослужбовцем Андрієм Федінчиком. Також акторка зізналася, хто став ініціатором їхнього розлучення.

Денисенко про стосунки із Федінчиком

Наталка, яка лише нещодавно підтвердила розлучення із Федінчиком, зазначила, що це “надзвичайно складний і болючий” досвід. За словами Денисенко, ініціатором розриву шлюбу була саме вона.

– Емоційно дуже складно прийняти той факт, що ми більше не разом. Ми прожили разом десять років, а це ціле життя. І просто викреслити людину з пам’яті, перестати щось відчувати або “перестрибнути” у нові стосунки — неможливо. І в цьому немає драми зовсім, це повага до нашого спільного минулого, а воно було чудовим, – сказала акторка.

Денисено каже, що багато працювала над собою і своїм станом, тож зараз їй вже легше. Акторка намагається будувати здорові стосунки із Федінчиком, адже він залишається важливою людиною в її житті. До того ж в експодружжя є спільний син Андрій, вихованням якого вони займаються разом.

Зараз дивляться

– Ми часто бачимося, разом виховуємо сина. Для мене дуже важливо, щоб малий Андрійко не відчував втрати, адже ми з татом дуже сильно його любимо і завжди будемо поруч. Мені здається, що синочок це бачить. Для мене найголовніше, щоб для дитини сім’я залишилась сім’єю незалежно від обставин, – поділилася Наталка.

Нагадаємо, що Денисенко і Федінчик офіційно розлучилися у травні цього року. Пара прожила у шлюбі вісім років.

Джерело: Playboy

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