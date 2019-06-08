У Великій Британії День народження монарха офіційно святкується в другу суботу червня, хоча нинішня королева Єлизавета II народилася 21 квітня. Факти ICTV зібрали історії про життя і захоплення найвизначніших жінок-монархів країни, про які ви не знали.

У 2019 році святкування заплановано на 8 червня. Чому і звідки взялася така дивна традиція?

Історія свята

Вперше день народження монарха відзначили в 1748 році – у фактичний день народження тодішнього короля Едуарда VII. Зійшовши на престол, він змінив дату. Народився монарх 9 листопада, але вирішив перенести офіційні урочистості на літо в надії на хорошу погоду.

З тих пір у цей день на будинках вивішуються державні прапори, вулиці прикрашають квітами. І він вважається офіційним вихідним днем.

Основні святкування проходять в резиденції королів Уайтхолл – тут проводиться святковий парад на честь королеви. Його ключовою подією є віртуозне розведення варти з виносом прапора королівського гвардійського полку.

Також у цей день королева посвячує підданих, які особливо відзначилися, у кавалери ордена Британської імперії.

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Виходить, що нинішня королева Великобританії святкує свій день народження двічі. Перший, фактичний, Її Величність відзначає у колі сім’ї у Віндзорському замку. А другий, офіційний, прирівнюється до національних свят і відзначається з розмахом в одну з субот червня.

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Причому підставою для вибору дати свята служить прогноз погоди, з яким звіряється безпосередньо королева.

Єлизавета II (з 1952 року)

Єлизавета II дуже любить собак і навіть вивела нову породу, відому як доргі (помісь такси і коргі).

Її Величність є єдиним британським монархом в історії, який вміє міняти свічки запалювання.

Кожну нову пару туфель королеви спочатку розношує її служниця.

Ніщо людське королеві не чуже. Її Величність, як і всі смертні, любить робити селфі на телефон.

Вікторія (1837-1901)

Вікторія дуже любила коштовності і фактично врятувала від повного зникнення камінь опал. Вона носила прикраси з цього каменю. В результаті його стали цінувати нарівні з діамантами.

Вікторія була багатодітною матір’ю. Мала 9 дітей і 34 онуків. Але королева не любила маленьких дітей.

Може ви й не знали, але водоспад Вікторія на річці Замбезі у Південній Африці названий на її честь. До речі, цей водоспад – єдиний в світі заввишки понад 100 м і більше кілометра шириною.

Марія Стюарт (1542-1587)

Завдяки Марії Стюарт тепер всі наречені, коли виходять заміж, одягають білу сукню.

Єлизавета I (1558-1603)

Королева Єлизавета I була справжнім поліглотом – досконало знала французьку, італійську, грецьку та латину.

Мала пристрасть до нарядів та прикрас, по кілька разів на день міняла туалети. При переїздах потрібно було 300 возів для її багажу, а після смерті Єлизавети залишилося 3000 суконь.

Марія I або Кривава (1553-1558)

Існує припущення, що коктейль Кривава Мері отримав свою назву на її честь.

Марія Тюдор любила ходити на неправдоподібно високих підборах, щоб здаватися вищою в очах підданих.

До слова, Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися за які клуби вболівають королева Єлизавета II, Кейт Міддлтон, принц Вільям та інші монархи.