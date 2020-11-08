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Факти / Світ / Росія

Червона картка за гру рукою: реакція соцмереж на секс-відео футболіста Артема Дзюби

Капітан збірної Росії з футболу Артем Дзюба виклав у мережу домашнє порно-відео, після чого його зняли з участі в кількох найближчих матчах.

Опубліковане відео містить сцени мастурбації: на кадрах 32-річний футболіст Артем Дзюба знімає себе оголеним.

ЗМІ припускають, що в цей момент він спілкувався з кимось за допомогою відеозв’язку.

Артем Дзюба: реакція соцмереж на злив відео з мастурбацією

Наразі Дзюба ще ніяк не прокоментував свою публікацію, водночас коментарі до відео відключені.

Офіційна сторінка футбольної команди Зеніт також тимчасово вимкнула функцію коментувати публікації.

Злив відео Артема Дзюби викликав неоднозначну реакцію користувачів соцмереж.

  • Артем Дзюба: реакція соцмереж на злив відео з мастурбацією
  • Артем Дзюба: реакція соцмереж на злив відео з мастурбацією
  • Артем Дзюба: реакція соцмереж на злив відео з мастурбацією
  • Артем Дзюба: реакція соцмереж на злив відео з мастурбацією
  • Артем Дзюба: реакція соцмереж на злив відео з мастурбацією
  • Артем Дзюба: реакція соцмереж на злив відео з мастурбацією
  • Артем Дзюба: реакція соцмереж на злив відео з мастурбацією
  • Артем Дзюба: реакція соцмереж на злив відео з мастурбацією
  • Артем Дзюба: реакція соцмереж на злив відео з мастурбацією
  • Артем Дзюба: реакція соцмереж на злив відео з мастурбацією
  • Артем Дзюба: реакція соцмереж на злив відео з мастурбацією
  • Артем Дзюба: реакція соцмереж на злив відео з мастурбацією
  • Артем Дзюба: реакція соцмереж на злив відео з мастурбацією
  • Артем Дзюба: реакція соцмереж на злив відео з мастурбацією
  • Артем Дзюба: реакція соцмереж на злив відео з мастурбацією
  • Артем Дзюба: реакція соцмереж на злив відео з мастурбацією
  • Артем Дзюба: реакція соцмереж на злив відео з мастурбацією
  • Артем Дзюба: реакція соцмереж на злив відео з мастурбацією
Червона картка за гру рукою: реакція соцмереж на секс-відео футболіста Артема Дзюби / 9 фотографий

За інформацією ЗМІ, до Артема Дзюби вже телефонував головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов.

Під час розмови було вирішено, що Артему не варто їхати у збірну. Водночас головний тренер висловив підтримку футболісту та закликав фанатів не сприйняти те, що сталося, настільки критично.

Секс-відео Артема Дзюби: це вже не вперше

У липні 2020 року російський футболіст Артем Дзюба вже опинявся в епіцентрі секс-скандалу.

Після перемоги команди Дзюби в одному з матчів, футболіст разом зі своїм колегою Сердаром Азмуном на відео імітували статевий акт.

Цей епізод викликав скандал у світі спорту. Тоді генерального директора Зеніту Олександра Медвєдєва, який публічно підтримав зухвалий вчинок Артема Дзюби, оштрафували на понад 100 тис. рублів.

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