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Факти / Світ
Максим Зайченко |

Через ураган Іда близько мільйона жителів США залишилися без світла

чорна хмара_негода_дощ_гроза_ураган

В американському штаті Луїзіана близько мільйона жителів залишилися без електрики через ураган Іда. Зараз влада підраховує збитки від урагану. 

За словами губернатора Джона Белла Едвардса, збитки катастрофічні.

Щонайменше одна людина в Луїзіані загинула після того, як дерево впало на її будинок. Чиновники заявили, що кількість жертв може зрости у міру продовження пошуково-рятувальних робіт.

У Національному центрі ураганів США наголосили, що ураган все ще може викликати повінь у деяких частинах Міссісіпі, Флориди та Алабами. 

Іда 29 серпня дійшов до території біля Нового Орлеану як ураган четвертої категорії зі швидкістю 230 км/год. Це означає, що циклон завдасть серйозної шкоди будівлям, деревам і лініям електропередач. Зараз ураган рухається вглиб країни, і швидкість вітру впала до 153 км/год – тепер це шторм першої категорії.

Як і раніше, є побоювання штормових нагонів уздовж узбережжя, які можуть досягати 4,8 м, потенційно занурюючись в частини низинної берегової лінії.

Іда вдарив по берегу США в той самий день, що й ураган Катріна 16 років тому. Число жертв Катріни оцінюється в 1,8 тис. осіб.

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Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

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