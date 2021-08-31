Через ураган Іда близько мільйона жителів США залишилися без світла

В американському штаті Луїзіана близько мільйона жителів залишилися без електрики через ураган Іда. Зараз влада підраховує збитки від урагану.

За словами губернатора Джона Белла Едвардса, збитки катастрофічні.

Щонайменше одна людина в Луїзіані загинула після того, як дерево впало на її будинок. Чиновники заявили, що кількість жертв може зрости у міру продовження пошуково-рятувальних робіт.

У Національному центрі ураганів США наголосили, що ураган все ще може викликати повінь у деяких частинах Міссісіпі, Флориди та Алабами.

Іда 29 серпня дійшов до території біля Нового Орлеану як ураган четвертої категорії зі швидкістю 230 км/год. Це означає, що циклон завдасть серйозної шкоди будівлям, деревам і лініям електропередач. Зараз ураган рухається вглиб країни, і швидкість вітру впала до 153 км/год – тепер це шторм першої категорії.

Як і раніше, є побоювання штормових нагонів уздовж узбережжя, які можуть досягати 4,8 м, потенційно занурюючись в частини низинної берегової лінії.

Іда вдарив по берегу США в той самий день, що й ураган Катріна 16 років тому. Число жертв Катріни оцінюється в 1,8 тис. осіб.