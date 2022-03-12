Незалежне урядове агенство США вимагає остаточно виключити Росію з Інтерполу

Незалежне урядове агентство США закликає адміністрацію Байдена остаточно виключити Росії з Інтерполу.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на отриманий лист.

Цього тижня генеральний прокурор Меррік Гарленд приєднався до міністрів юстиції кількох країн союзників, щоб вимагати від Інтерполу негайно заблокувати Росії доступ до своїх систем, повідомив речник міністерства юстиції Ентоні Колі.

У листі Комісії з безпеки і співробітництва в Європі схвалено кроки, які США зробили для відсторонення Росії від Інтерполу, але адміністрація закликає до остаточного та постійного блокування Росії.

– Ми закликаємо вас скористатися місцем США в Інтерполі, щоб чітко дати зрозуміти, що будь-яка бездіяльність проти зловживання Росією Інтерполу матиме серйозні наслідки, – йдеться у листі, направленому Гарленду та держсекретарю Ентоні Блінкену.

Якщо Росію відсторонять від Інтерполу, це заборонить країні подаватиме різноманітні запити та відріже її від величезної кримінальної мережі.

Гельсінська комісія США — була створена Конгресом у 1976 році з акцентом на права людини, військовій безпеці та економічному співробітництві. Її очолюють сенатор Бен Кардін і член парламенту Стів Коен.

Інтерпол – міжнародна організація кримінальної поліції, є глобальною агенцією, яка допомагає поліціям у своїх 195 країнах-членах співпрацювати у кримінальних розслідуваннях.