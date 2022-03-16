Сенат США одноголосно визнав Путіна військовим злочинцем

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця.

Про це повідомляють у Reuters.

Резолюція, була представлена ​​сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і підтримана сенаторами обох сторін.

Вони закликають Міжнародний суд у Гаазі та інші країни у будь-якому розслідуванні військових злочинів, скоєних під час вторгнення Росії в Україну, націлуватись на російських військових.

– Всі ми в цій залі об’єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб заявити, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу, – сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Нагадуємо, що Росія досі називає свої дії спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України.

Путін також назвав США країну-колонією з маріонетковим режимом і без традицій незалежної державності.