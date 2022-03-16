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Факти / Світ

Сенат США одноголосно визнав Путіна військовим злочинцем

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Сенат США одноголосно визнав Путіна військовим злочинцем

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця.

Про це повідомляють у Reuters.

Резолюція, була представлена ​​сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і підтримана сенаторами обох сторін.

Вони закликають Міжнародний суд у Гаазі та інші країни у будь-якому розслідуванні військових злочинів, скоєних під час вторгнення Росії в Україну, націлуватись на російських військових.

– Всі ми в цій залі об’єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб заявити, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу, – сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Нагадуємо, що Росія досі називає свої дії спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України.

Путін також назвав США країну-колонією з маріонетковим режимом і без традицій незалежної державності.

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Фото: Depositphotos

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