Сенат США одноголосно визнав Путіна військовим злочинцем

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця.
Про це повідомляють у Reuters.
Резолюція, була представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і підтримана сенаторами обох сторін.
Вони закликають Міжнародний суд у Гаазі та інші країни у будь-якому розслідуванні військових злочинів, скоєних під час вторгнення Росії в Україну, націлуватись на російських військових.
– Всі ми в цій залі об’єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб заявити, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу, – сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.
Нагадуємо, що Росія досі називає свої дії спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України.
Путін також назвав США країну-колонією з маріонетковим режимом і без традицій незалежної державності.