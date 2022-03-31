Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібне озброєння, щоб ефективно захищати себе на полі бою.

Про це глава держави сказав під час свого відеозвернення до парламенту Австралії.

За словами президента, світ має згуртуватися і посилювати санкції проти Росії, щоб ніхто не купував російську нафту, щоб російські судна не заходили в порти інших держав. Щоб Росія не отримала жодного долара, який потім використає на озброєння, яке вбиватиме українців.

– А ще у вас є чудові автомобілі Bushmaster (бронеавтомобілі австралійської піхоти. – Ред.), які суттєво можуть допомогти Україні. Якщо буде у вас можливість, Україна буде вам вдячна. Зараз в Україні вони зроблять точно більше для нашої спільної свободи, для нашої безпеки, – сказав президент.

Бронемашини Bushmaster мають на озброєнні Австралія і Нова Зеландія. Автомобілі використовують для перевезення військ, як машини управління, машини зв’язку, а також застосовують при ліквідації наслідків стихійних лих тощо.