Що Америка робитиме і не робитиме в Україні – Байден

Червень, 01 в 18:48

Видання The New York Times опублікувало статтю президента США Джозефа Байдена про підтримку України та червоні лінії, за які він не переступить за жодних обставин. Факти ICTV публікують переклад цієї статті.

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Вторгнення, яке на думку Володимира Путіна, мало б закінчитись через кілька днів, наразі триває уже четвертий місяць. Український народ здивував Росію та надихнув світ своєю жертовністю, мужністю та успіхом на полі бою.

Зараз дивляться

Вільний світ та багато інших держав на чолі зі Сполученими Штатами Америки згуртувалися навколо України задля безпрецедентної військової, гуманітарної та фінансової підтримки.

Оскільки війна триває, я хочу чітко проговорити цілі Сполучених Штатів Америки у цій підтримці.

Мета Америки проста: ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із стримуючими засобами та можливістю захисту від подальшої агресії.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, в кінцевому підсумку ця війна “завершиться остаточно лише дипломатичним шляхом”. Будь-які переговори відображають факти на місці. Ми швидко направили Україні значну кількість озброєння та боєприпасів, задля можливості вести бій та займати найсильнішу позицію за столом переговорів.

Тому я вирішив, що ми надамо українцям більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні.

Ми продовжимо співпрацю з нашими союзниками та партнерами щодо найжорсткіших санкцій проти Росії, які коли-небудь запроваджувалися проти великої економіки. Ми продовжимо надавати Україні сучасне озброєння, зокрема протитанкові ракети Javelin, зенітні ракети Stinger, потужні артилерійські та високоточні реактивні системи, радари, безпілотні літальні апарати, гелікоптери Мі-17 та боєприпаси.

Ми також надішлемо ще мільярди доларів фінансової допомоги, як це дозволив Конгрес. Ми будемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб подолати глобальну продовольчу кризу, яку посилює агресія Росії. І ми допоможемо нашим європейським союзникам та іншим країнам зменшити їхню залежність від російського палива та прискорити наш перехід до майбутньої екологічно чистої енергії.

Ми також продовжимо зміцнювати східний фронт НАТО силами та засобами Сполучених Штатів Америки та інших союзників. І зовсім нещодавно я висловив підтримку щодо заяв Фінляндії та Швеції про вступ до НАТО, цей крок посилить загальну безпеку США та трансатлантичну безпеку, залучивши двох демократичних і високоздатних військових партнерів.

Ми не прагнемо війни між НАТО і Росією. Незалежно, наскільки я не погоджуюсь з паном Путіним і вважаю його дії обурливими, Сполучені Штати не намагатимуться здійснити його відставку в Москві.

Поки Сполучені Штати або наші союзники не будуть атаковані, ми не будемо безпосередньо брати участь у цьому конфлікті, відправляючи американські війська воювати в Україні, або атакуючи російські сили. Ми не заохочуємо і не дозволяємо Україні завдавати ударів поза її кордонами. Ми не хочемо затягувати війну лише для того, щоб завдати шкоди Росії.

Мій принцип у цій кризі: Нічого про Україну без України. Я не буду тиснути на українську владу – особисто чи публічно – щоб вона пішла на будь-які територіальні поступки. Це було б неправильно і суперечило б усталеним принципам.

Переговори України з Росією зупинились не через те, що ніби-то Україна відвернулася від дипломатії. Вони зупинилися, тому що Росія продовжує вести війну, щоб взяти під контроль якомога більшу частину України.

Сполучені Штати Америки продовжуватимуть працювати над зміцненням України та підтримувати її зусилля, спрямовані на досягнення завершення конфлікту шляхом переговорів.

Неспровокована агресія, бомбардування пологових будинків і будинків культури, вимушене переселення мільйонів людей роблять війну в Україні значною моральною проблемою.

Я зустрічався з українськими біженцями в Польщі – жінками та дітьми, які не були впевнені, яким буде їхнє життя, і чи буде усе добре з близькими, які залишилися в Україні. Жодна людина не змогла залишитися байдужою, побачивши ці жахіття.

Стояти поруч з Україною в її скрутну годину – це не просто правильно. У наших життєво важливих національних інтересах – забезпечити мирну та стабільну Європу та чітко дати зрозуміти, що сила не є правильною.

Якщо Росія не заплатить високу ціну за свої дії, вона пошле сигнал іншим потенційним агресорам, що вони теж можуть захопити території та підпорядкувати інші країни.

Це поставить під загрозу виживання інших мирних демократій. І це може означати кінець міжнародного порядку, який був заснований на правилах, та відкрити двері для агресії в інших місцях з катастрофічними наслідками в усьому світі.

Я знаю, що багато людей у ​​всьому світі стурбовані використанням ядерної зброї. Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні, хоча час від часу риторика Росії щодо брязкання ядерною шаблею сама по собі небезпечна та вкрай безвідповідальна.

Дозвольте пояснити: будь-яке використання ядерної зброї в цьому конфлікті будь-якого масштабу було б абсолютно неприйнятним для нас, а також для решти світу, і спричинило б тяжкі наслідки.

Американці будуть дотримуватись курсу українського народу, тому що ми розуміємо, що свобода не безкоштовна. Це те, що ми завжди робили, коли вороги свободи прагнули знущатися і пригнічувати невинних людей, і це те, що ми робимо зараз.

Володимир Путін не очікував такої єдності чи сили нашої відповіді. Він помилявся. Якщо він очікує, що в наступні місяці ми похитнемося або розпадемося, він однаково помиляється.