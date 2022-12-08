США обміняли торговця зброєю Віктора Бута на баскетболістку Брітні Грайнер

Грудень, 08 в 15:49

8 грудня американську баскетболістку Брітні Грейнер, засуджену в Росії за контрабанду наркотиків, обміняли на засудженого в США торговця зброєю Віктора Бута. З нею вже поговорив президент США Джо Байден та зазначив, що вона знаходиться у літаку на шляху до США.

– Нещодавно я поговорив з Бріттні Грейнер. Вона у безпеці, вона у літаку, вона летить додому, – написав Байден у Twitter.

Обмін відбувся в аеропорту Абу-Дабі.

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Нагадаємо, що баскетболістку, яка грала за уральський клуб УГМК, затримали у московському аеропорту Шереметьєво у лютому, незадовго до початку війни з Україною. У неї знайшли картриджі для вейпу, де була медична марихуана.

Грайнера звинуватили в контрабанді наркотиків. У суді вона сказала, що взяла ці предмети із собою помилково і не хотіла порушувати закони РФ. Хімкінський суд Московської області 4 серпня засудив її до 9 років колонії.

Бут, колишній офіцер радянських ВПС, був екстрадований з Таїланду до США у 2010 році після операції управління боротьби з наркотиками США (DEA). Він один із найвідоміших торговців зброєю у світі, історія його життя лягла в основу голлівудського фільму Барон зброї.

Бут був засуджений до 25 років в’язниці після того, як його визнали винним у змові з метою вбивства американців та офіційних осіб США, доставці зенітних ракет та допомозі терористичній організації. Сам він заявляє, що був просто підприємцем із законним міжнародним транспортним бізнесом, помилково звинуваченим у спробах озброїти американських повстанців.

Фото: Джо Байден