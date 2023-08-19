Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росіяни вже у скрутному становищі, там багато втрат, але наступ ЗСУ буде повільним – Міллі

Марк Міллі
Фото: Getty Images

Наступ української армії буде довгим і повільним, але росіяни вже зазнали величезних втрат.

Таку думку висловив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв’ю американській газеті The Washington Post.

За словами Міллі, окупанти перебувають у скрутному становищі, а їхній моральний дух не надто високий. Він додав, що керівництво росіян є сумнівним і неоднорідним, залежно від підрозділу.

— На стратегічному рівні управління, очевидно, є багато розбіжностей. Логістика не дуже хороша. Отже, росіяни перебувають в обороні. Тож (Україна. – Ред.) веде боротьбу. Кілька місяців тому я казав, що цей наступ буде довгим, кривавим і повільним. Так воно і є: довгим, кривавим і повільним. І це дуже, дуже важка боротьба, – сказав він.

Коли його запитали, чи зможе Україна перемогти, Міллі відповів, що для України – це екзистенційна боротьба, боротьба за виживання. Для решти світу, зокрема США, на його думку, це боротьба за правила міжнародного порядку, які діяли вісім десятиліть після закінчення Другої світової війни.

Міллі сказав, що “те, що зробив Путін – це лобова атака на ті правила міжнародного порядку”.

– Якщо кінцевою метою є Україна – вільна, незалежна суверенна країна з непорушною територією, то це потребуватиме значних зусиль, які ще попереду. І це довга, дуже важка, з великою кількістю жертв війна, яка триває, – зауважив Міллі.

Він додав, що цих зусиль можна досягнути військовим шляхом, і це займе багато часу, припустивши також, що цих цілей можна досягнути дипломатичним шляхом.

Читайте також
Український контрнаступ просувається вперед завдяки касетним боєприпасам США – CNN
касетні боєприпаси

Джерело: The Washington Post
Війна в Україні, контрнаступ, Марк Міллі, Росія, США, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На запит Данії: США схвалили програму навчання українських пілотів на F-16 – CNN
F-16
Через дії Москви: у Болгарії не виключають зіткнення НАТО з РФ у Чорному морі
міністр оборони Болгарії
Готуємо потужні речі для посилення України – Зеленський
Володимир Зеленський
Цапи-відбувайли: в ГУР пояснили, чому в Росії почали частіше вмирати високопоставлені військові
Росіяни вже у скрутному становищі, там багато втрат, але наступ ЗСУ буде повільним – Міллі
РФ, Туреччина та Катар планують підписати нову тристоронню зернову угоду – Bild
Реджеп Таїп Ердоган
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Росіяни вже у скрутному становищі, там багато втрат, але наступ ЗСУ буде повільним – Міллі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (18.08.2023)
Росіяни вже у скрутному становищі, там багато втрат, але наступ ЗСУ буде повільним – Міллі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (18.08.2023)
Росіяни вже у скрутному становищі, там багато втрат, але наступ ЗСУ буде повільним – Міллі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь