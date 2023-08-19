Росіяни вже у скрутному становищі, там багато втрат, але наступ ЗСУ буде повільним – Міллі

Наступ української армії буде довгим і повільним, але росіяни вже зазнали величезних втрат.

Таку думку висловив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв’ю американській газеті The Washington Post.

За словами Міллі, окупанти перебувають у скрутному становищі, а їхній моральний дух не надто високий. Він додав, що керівництво росіян є сумнівним і неоднорідним, залежно від підрозділу.

— На стратегічному рівні управління, очевидно, є багато розбіжностей. Логістика не дуже хороша. Отже, росіяни перебувають в обороні. Тож (Україна. – Ред.) веде боротьбу. Кілька місяців тому я казав, що цей наступ буде довгим, кривавим і повільним. Так воно і є: довгим, кривавим і повільним. І це дуже, дуже важка боротьба, – сказав він.

Коли його запитали, чи зможе Україна перемогти, Міллі відповів, що для України – це екзистенційна боротьба, боротьба за виживання. Для решти світу, зокрема США, на його думку, це боротьба за правила міжнародного порядку, які діяли вісім десятиліть після закінчення Другої світової війни.

Міллі сказав, що “те, що зробив Путін – це лобова атака на ті правила міжнародного порядку”.

– Якщо кінцевою метою є Україна – вільна, незалежна суверенна країна з непорушною територією, то це потребуватиме значних зусиль, які ще попереду. І це довга, дуже важка, з великою кількістю жертв війна, яка триває, – зауважив Міллі.

Він додав, що цих зусиль можна досягнути військовим шляхом, і це займе багато часу, припустивши також, що цих цілей можна досягнути дипломатичним шляхом.

Джерело : The Washington Post

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