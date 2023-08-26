Адвокат зі США подав позов про усунення Трампа від участі у виборах 2024 року

Адвокат зі штату Флорида оскаржує можливість колишнього президента США Дональда Трампа балотуватися в президенти у 2024 р. на підставі 14-ї поправки до американської Конституції, посилаючись на штурм Капітолію, що стався 6 січня 2021 р.

Про оскарження вперше повідомила газета The Palm Beach Post.

Як пише видання The Hill, Лоуренс Каплан, податковий адвокат з округу Палм-Біч, подав заяву до федерального суду в четвер, 24 серпня, посилаючись на положення поправки, згідно з яким ті, хто “брав участь у заколоті або повстанні” проти уряду, не можуть обіймати посади.

– Суть справи в тому, що президент Трамп не тільки брав участь у заколоті, а й надавав допомогу та сприяння іншим особам, які брали участь у таких діях, згідно з чітким значенням цих термінів, як вони визначені в третьому розділі 14-ї поправки. Якщо виходити з того, що публічні дані на сьогоднішній день є точними, а в нас немає доказів протилежного, то Трамп більше не має права претендувати на посаду президента Сполучених Штатів або будь-якої іншої держави Союзу, – пише Каплан у своїй заяві.

Заява Каплана – одна з перших, що ставлять під сумнів законність висування Трампа на виборах 2024 року, хоча Трампу також висунуто кримінальні звинувачення як на державному, так і на федеральному рівні у зв’язку з його діями щодо скасування результатів голосування 2020 року.

Наразі експрезидент із великим відривом лідирує в президентських праймеріз GOP.

В інтерв’ю виданню The Hill Каплан заявив, що “хтось повинен узяти на себе ініціативу” щодо оскарження кандидатури Трампа.

– Це страшна, страшна людина, і якщо він стане президентом, я думаю, ми всі будемо на шляху до фашизму. Немає такого закону, який би свідчив, що ми повинні вічно залишатися демократією, – сказав він.

У заяві Каплан написав, що факти його справи “незаперечно прості”. У 2016 році Трамп виграв президентські вибори, а 2020 року він їх програв. Наступного 6 січня Трамп закликав натовп своїх прихильників пройти маршем до Капітолія, заявивши, що він “буде там із ними”, – пише Каплан.

– Як нам добре відомо, натовп марширував до Капітолія, увірвався в будівлю Капітолію, розгромив ротонду і навіть проник до кількох офісів представників і сенаторів, – пише він.

Положення 14-ї поправки про “дискваліфікацію” було написано в контексті Громадянської війни, щоб заборонити тим, хто приєднався до Конфедерації, обіймати державні або федеральні посади. Однак, на думку Інституту правової інформації Корнельського університету, “теоретично вона, як і раніше, може застосовуватися” до тих, хто в майбутньому братиме участь у повстаннях або заколотах проти США.

Каплан розповів The Hill, що спочатку він не вважав, що роль Трампа в нападі на Капітолій може позбавити його права знову стати президентом. Ситуація змінилася, коли він прочитав аналіз, проведений колишнім суддею 4-го окружного апеляційного суду Джей Майклом Люттігом і гарвардським ученим-юристом Лоуренсом Трайбом.

У статті, опублікованій минулого тижня в журналі The Atlantic, консервативний Люттіг і ліберальний Трайб стверджують, що спроби Трампа залишитися при владі після поразки 2020 року “повністю підпадають під дію статті про дискваліфікацію”.

За словами Каплана, обвинувальні висновки, ухвалені Трампу великим журі присяжних у федеральній справі у Вашингтоні та у справі в штаті Джорджія, що стосується цих зусиль, роблять його дискваліфікацію автоматичною.

У четвер увечері Трамп здався владі за звинуваченням у штаті Джорджія, ставши першим колишнім президентом США, який зробив фоторобот.

– За здоровим глуздом, закон свідчить, що той, кому пред’явлено звинувачення в організації заколоту, автоматично позбавляється права балотуватися на федеральний пост, – сказав Каплан в інтерв’ю The Hill.

Питання про те, чи є напад на Капітолій заколотом за законом, досі викликає палкі суперечки як серед правознавців, так і серед політиків.

У своїй заяві Каплан написав, що “можна, звичайно, стверджувати”, що ця стаття не була “ретельно перевірена”. Але він стверджує, що це тільки тому, що США не стикалися “з повстанням проти федерального уряду, подібним до того, з яким ми зіткнулися 6 січня 2021 року”.

У п’ятницю Каплан заявив виданню The Hill, що він не є “відверто політичною людиною”. Він сказав, що його першою роботою після закінчення юридичного факультету була робота в Агентстві національної безпеки – “щоб ніхто не міг сказати, що я не патріот”, – і що в минулому він голосував за республіканців.

Джерело : The Hill

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