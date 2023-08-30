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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ласкаво просимо у 24 лютого: на аеродромі Пскова пролунала серія вибухів

Ласкаво просимо у 24 лютого: на аеродромі Пскова пролунала серія вибухів

У російських Telegram-каналах в ніч проти 30 серпня повідомляють про масштабну пожежу і вибухи в районі аеропорту в Пскові, Росія.

Даних про причини пожежі наразі немає.

Очевидці публікують відео наслідків вибухів в Пскові. Також повідомляється, що в районі аеропорту чули автоматні черги. Ймовірно, російські військові намагаються знищити дрони зі стрілецької зброї.

Також, зі слів очевидців, повідомляється, що на аеропорт Пскова здійснено масовану атаку невідомих безпілотників.

За попередніми даними, на аеродромі пролунало щонайменше 10 вибухів.

Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, за попередніми даними було пошкоджено два російські літаки. Однак офіційних підтверджень цієї інформації немає.

Характер пошкоджень також уточнюється. При цьому атака безпілотників триває.

Де знаходиться Псков

Примітно, що Псков розташований приблизно за 700 км від України.

За інформацією з соцмереж, був атакований аеропорт Хрести, який одночасно є аеродромом спільного базування як цивільних, так і військових літаків.

На іншому відео можна побачити, як очевидець, що знімав інцидент із вибухами під Псковом, каже “ласкаво просимо у 24 лютого”, натякаючи на дату повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За однією з версій, яка також наразі не підтверджена, атака в Пскові також йде по Черьохінській військовій базі, де дислокується 104 гвардійський десантно-штурмовий полк, стверджують місцеві жителі.

Також повідомляють, що внаслідок нальоту і вибухів безпілотників загорівся паливний резервуар, на місце виїхали профільні служби, які намагаються ліквідувати вогонь.

Разом із тим губернатор Псковської області Михайло Ведерников підтвердив атаку та заявив, що російське Міноборони в Псковському аеропорту відбиває атаку безпілотників. За його даними, жертв немає, а масштаби руйнувань уточнюються.

Українські Збройні сили не коментували інформацію про вибухи на території РФ.

Фото: російські соцмережі

Безпілотники, Вибух, Росія
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