Щоденна хвилина мовчання о 9:00 – це національна традиція в Україні, покликана вшанувати пам’ять громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Чому хвилина мовчання о 9 ранку та коли її запровадили, читайте в нашому матеріалі.

Коли запровадили загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні

В Україні хвилина мовчання була запроваджена відповідно до указу президента №143/2022 від 16 березня 2022 року. У документі йдеться про те, що така традиція запроваджена для вшанування світлої пам’яті усіх, хто загинув через збройну агресію Російської Федерації проти України:

військових, які віддали життя, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність;

мирних громадян, які стали жертвами війни.

Згідно з указом, щодня проводиться хвилина мовчання о 9 годині. Вона оголошується у засобах масової інформації, незалежно від їхньої форми власності, у закладах освіти, а також забезпечується органами державної влади та місцевого самоврядування.

Крім того, відповідно до указу президента Міністерство закордонних справ організовує її проведення в усіх дипломатичних установах України за кордоном також о 9:00 за місцевим часом.

Чому хвилина мовчання о 9 годині

Час 9:00 для проведення хвилини мовчання обрали не випадково. Виявилося, що він базується на військовій традиції. Адже у військовому середовищі хвилина мовчання була звичним ритуалом, а шикування часто починали саме о 9-й годині.

Також цей час пов’язаний із дзвоном пам’яті, який раніше звучав саме о 9:00.

Як оголошують хвилину мовчання

Щоранку о 9 годині в українських містах через гучномовці жителям нагадують про хвилину мовчання, закликаючи зупинитися та вшанувати пам’ять усіх жертв війни.

Цього року Київська міська рада затвердила комплекс заходів для проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Згідно з рішенням, про початок хвилини мовчання повідомляють через звукові системи на вулиці Хрещатик та на Майдані Незалежності, а також через мобільний додаток Київ Цифровий.

Ба більше, з 1 квітня 2025 року в Києві запроваджена нова ініціатива КМДА. У столиці щодня о 9 ранку на цифрових білбордах, сітілайтах та екранах у метро з’являються повідомлення-нагадування про загальнонаціональну хвилину мовчання.

Текст і візуальне оформлення повідомлень затвердила Координаційна рада з меморіалізації загиблих у російсько-українській війні. Над проєктом працювали членкиня ради Катерина Семенюк разом із командою студії візуальних комунікацій Kultura. Макети виконали в стриманому стилі з використанням меморіального шрифту UAF Memory, створеного дизайнером Дмитром Растворцевим.

Оголошення транслюються на зупинках, у підземних переходах та на станціях метро. До ініціативи можуть долучитися всі охочі власники рекламних площ у Києві та в інших містах України. Макети різних форматів доступні для вільного завантаження та розміщення.

Що треба робити під час хвилини мовчання

Під час хвилини мовчання варто на мить зупинитися, навіть якщо ви кудись поспішаєте, адже йдеться лише про одну хвилину. У тиші варто вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя за Україну.

Люди можуть схилити голову або покласти руку на серце. Це час для того, щоб згадати близьких, знайомих чи навіть незнайомих героїв, які загинули, або помолитися за них. Якщо ви перебуваєте з дітьми, важливо пояснити їм сенс цієї традиції, щоб вони не галасували.

Водночас є речі, яких робити не можна. Неприпустимо байдуже йти чи їхати далі, вдавати, що ви не чуєте або не розумієте, про що оголошують. Недоречно голосно розмовляти, сміятися, вмикати музику чи будь-яким чином розважатися.

Штраф за порушення хвилини мовчання

В Україні водії, які порушують загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00, можуть отримати штраф у розмірі 510 грн. Хоча у Правилах дорожнього руху немає чіткої інструкції щодо поведінки водіїв під час хвилини мовчання і немає окремого штрафу за її порушення, чинне законодавство дозволяє поліції регулювати рух і вимагати зупинки транспортних засобів у цей час.

Якщо водій ігнорує вимоги правоохоронців, його можуть притягти до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Штраф стосується водіїв, які:

не зупиняються о 9:00 на вимогу регулювальника;

проїжджають на заборонний сигнал світлофора;

відмовляються зупинятися у громадських місцях на вимогу поліції;

користуються телефоном під час руху без гарнітури.

