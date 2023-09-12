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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Незалежно від рішення ЄС. Польща заявила, що не відновлюватиме імпорт українського зерна

Зерно, збір урожаю
Фото: УНІАН

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна вирішила не відновлювати імпорт українського зерна.

Про це він написав у мережі X (Twitter), поділившись передвиборчим роликом керівної партії Право і справедливість.

За словами Моравецького, коли почалася війна, Польща відкрила “свої серця і домівки”, але уряд не дозволить шкодити інтересам польських фермерів.

Зараз дивляться

– Польща не дозволить затопити себе українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселя, ми не відкриємо наші кордони, – наголосив польський прем’єр.

З 2 травня діє заборона ЄС на ввезення зерна з України в п’ять країн: Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію та Болгарію.

Згідно з документом Євросоюзу, чотири види зерна (пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник) можуть постачати в інші країни ЄС, а через п’ять прикордонних країн вони можуть слідувати транзитом. Чинна заборона ЄС закінчується 15 вересня. У Євросоюзі тривають переговори про продовження ембарго.

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Агро, Війна в Україні, Зерно, Матеуш Моравєцький, Польща
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

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