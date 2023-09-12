Незалежно від рішення ЄС. Польща заявила, що не відновлюватиме імпорт українського зерна
Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна вирішила не відновлювати імпорт українського зерна.
Про це він написав у мережі X (Twitter), поділившись передвиборчим роликом керівної партії Право і справедливість.
За словами Моравецького, коли почалася війна, Польща відкрила “свої серця і домівки”, але уряд не дозволить шкодити інтересам польських фермерів.
– Польща не дозволить затопити себе українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселя, ми не відкриємо наші кордони, – наголосив польський прем’єр.
Polska nie pozwoli, żeby zalało nas ukraińskie zboże.
Niezależnie od tego, jaka będzie decyzja brukselskich urzędników, nie otworzymy naszych granic. https://t.co/KvqvIYWQFz
— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 12, 2023
З 2 травня діє заборона ЄС на ввезення зерна з України в п’ять країн: Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію та Болгарію.
Згідно з документом Євросоюзу, чотири види зерна (пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник) можуть постачати в інші країни ЄС, а через п’ять прикордонних країн вони можуть слідувати транзитом. Чинна заборона ЄС закінчується 15 вересня. У Євросоюзі тривають переговори про продовження ембарго.
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