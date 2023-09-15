Сину Джо Байдена висунули федеральне звинувачення у справі щодо зберігання зброї

У четвер Хантеру Байдену, сину президента США Джо Байдена, з боку федеральної прокуратури було висунуто звинувачення у брехні щодо вживання наркотиків під час придбання пістолета у 2018 році та незаконному володінні зброєю, що створює потенційну можливість судового процесу, який збігається з передвиборчою кампанією його батька.

Як пише New York Times, обвинувальний акт з’явився в той час, коли республіканці в Палаті представників активізували свої зусилля, щоб використати роботу Хантера Байдена за кордоном для розбудови справи для імпічменту президента Байдена.

І це, пише NYT, ставить Міністерство юстиції США в двояке положення, оскільки воно веде справи як проти сина президента, так і проти колишнього президента Дональда Трампа, нинішнього лідера Республіканської партії на виборах президента у 2024 році.

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Звинувачення щодо зброї стосуються того, чи збрехав Хантер Байден у формі федерального уряду, яку він повинен був заповнити, коли купував пістолет 38-го калібру в Делавері у 2018 році.

У відповідь на запитання у формі про те, чи вживає він наркотики, Хантер Байден відповів, що не вживає – твердження, яке, за висновком прокурорів, було неправдивим. Згодом Байден публічно визнав, що бореться із залежністю від наркотиків та алкоголю, і на момент купівлі пістолета перебував у реабілітаційному центрі і виходив з нього.

Обвинувальний акт, повернутий федеральним великим журі у Вілмінгтоні, штат Делавер, звинуватив Байдена у трьох кримінальних злочинах: брехня федеральному ліцензованому торговцю зброєю, неправдива заява у федеральній заявці на вогнепальну зброю, яка використовується для перевірки заявників, і володіння незаконно отриманою зброєю протягом 11 днів, з 12 по 23 жовтня 2018 року.

– Хантер Байден володів вогнепальною зброєю, знаючи, що він є незаконним користувачем або залежним від стимуляторів, наркотичних засобів або будь-яких інших контрольованих речовин, що є порушенням федерального законодавства, – йдеться у п’ятисторінковому обвинувальному акті.

Пістолет був знайдений Хеллі Байден, вдовою його брата Бо, невдовзі після його купівлі. Хеллі Байден, з якою Хантер Байден на той час мав романтичні стосунки, викинула пістолет у смітник, побоюючись, що він може використати його, щоб накласти на себе руки.

Якщо його визнають винним, пану Байдену може загрожувати до 25 років ув’язнення і штраф у розмірі $750 тис. доларів. Але ненасильницькі злочинці, які вперше вчинили злочин і не були звинувачені у використанні зброї в інших злочинах, рідко отримують серйозні терміни ув’язнення за подібні звинувачення.

Дата пред’явлення йому звинувачень ще не призначена.

Рішення висунути кримінальні звинувачення проти проблемного молодшого сина президента Байдена стало надзвичайним кроком для Міністерства юстиції та головного прокурора у цій справі Девіда Вайса, якого генеральний прокурор Меррік Гарланд призначив спеціальним адвокатом минулого місяця. Гарланд надав Вайсу цей статус після того, як в останню хвилину розпалася попередня угода, яка дозволила б завершити довготривале розслідування без ув’язнення пана Байдена.

Зникла угода також дозволила б завершити розслідування щодо несвоєчасного подання Байденом своїх податкових декларацій протягом кількох років. У четвер прокурори не висунули податкових звинувачень проти Байдена, але все ще можуть це зробити.

Команда Вайса також повідомила, що продовжує розслідувати інші елементи бізнес-діяльності Байдена, зокрема, чи порушувала його робота з іноземними інтересами Закон про реєстрацію іноземних агентів, який вимагає розкриття інформації про лобістську діяльність на користь інших країн.

Протягом кількох років Байден займався різноманітною прибутковою діяльністю по всьому світу, причому деякі з них збігалися з часом перебування його батька на посаді віцепрезидента. Серед них – робота в раді директорів української енергетичної компанії Burisma та інвестиційні угоди в Китаї, які принесли йому мільйони доларів доходу.

Міжнародний бізнес Хантера Байдена лежить в основі зусиль республіканців у Палаті представників Конгресу США, які намагаються знайти докази, що виправдовують імпічмент президента Байдена. Хоча республіканці довели, що президент Байден, будучи віцепрезидентом, мав деякі побіжні контакти з діловими партнерами свого сина, вони ще не надали жодних вагомих доказів того, що він здійснював якісь дії на користь Хантера або його партнерів, або діяв незаконно чи неетично.

Інцидент з пістолетом стався після того, як президент Байден залишив посаду віцепрезидента і до того, як він оголосив про свою кандидатуру на президентських виборах 2020 року.

Адвокати Байдена довели чиновникам Міністерства юстиції, що звинувачення зрештою буде знято, оскільки низка рішень Верховного суду та апеляційних судів поставила під сумнів конституційність того, що федеральний уряд ставить певні умови для придбання вогнепальної зброї.

Вайс, який є прокурором штату Делавер і був призначений на цю посаду 45-м президентом США Дональдом Трампом, висунув звинувачення у зв’язку зі зброєю в Делавері, де відбулася купівля пістолета. Якщо він висуне звинувачення, пов’язані з податками Байдена, його статус спеціального радника дозволить йому зробити це в інших юрисдикціях, де Байден проживав у період, коли він не подав декларацію вчасно, включаючи Каліфорнію та Вашингтон, округ Колумбія.

Розслідування щодо Хантера Байдена, схоже, підійшло до завершення цього літа, коли його адвокати та Вайс оголосили про угоду про визнання вини і було призначено слухання у федеральному суді в Делавері.

За цією угодою Байден мав визнати себе винним у двох податкових проступках. Що стосується купівлі зброї, то прокурори погодилися не переслідувати його за цим звинуваченням на підставі так званої досудової угоди, яка вимагала б від пана Байдена визнати, що він вживав наркотики під час купівлі зброї.

Угода залежала від того, що Байден залишатиметься вільним від наркотиків протягом наступних двох років. Байден заявив, що не вживає наркотики з 2019 року.

Але на слуханнях у федеральному суді в липні угода розпалася. Між прокурорами Вайса і адвокатом Байдена Крістофером Кларком виникла серйозна розбіжність щодо того, чи включала угода пункт про імунітет, який захищав би його від судового переслідування у зв’язку з його закордонними діловими операціями.

Суддя Меріеллен Норейка з Федерального окружного суду у Вілмінгтоні різко поставила під сумнів елементи структури угоди, неодноразово заявляючи сторонам, що вона не має наміру бути “гумовою печаткою”.

Її заперечення стосувалися двох елементів запропонованої угоди. Одним з них було положення, яке б забезпечило пану Байдену широку ізоляцію від подальшого судового переслідування з питань, які ретельно вивчалися федеральними прокурорами під час п’ятирічного розслідування. Інша стосувалася програми перекваліфікації звинувачення у володінні зброєю, в рамках якої вона мала відігравати певну роль у визначенні того, чи виконує Байден умови угоди.

Суддя Норейка заявила, що вона не намагається потопити угоду, а посилити її, усунувши двозначності та неузгодженості. Але до кінця бурхливого слухання сторони розійшлися, прокурори подали документи, що свідчать про те, що вони продовжуватимуть судове переслідування, а роздратований Вайс попросив призначити його спеціальним захисником, що вимагає від нього подання звіту по завершенні розслідування.

Обвинувальний акт, оприлюднений у четвер, не став несподіванкою. 6 вересня Вайс заявив суду, що планує висунути звинувачення у володінні зброєю до кінця місяця.

Еббі Лоуелл, адвокат Байдена, стверджував, що обвинувальний акт має бути скасований, заявивши, що Вайс все ще юридично пов’язаний попередньою угодою про перенаправлення справи. Байден залишається тверезим і регулярно з’являється до федерального офіцера з питань пробації, за словами двох людей, знайомих з його діями.

Розслідування справи Хантера Байдена стало центральною темою для республіканців у Палаті представників і пана Трампа, який вхопився за неї як за противагу своїм власним юридичним проблемам. Спікер Кевін Маккарті заявив у вівторок, що Палата представників розпочне офіційне розслідування щодо імпічменту.

Міністерство юстиції розслідує діяльність Хантера Байдена з 2018 року. Незважаючи на те, що розслідування стосувалося цілої низки питань, зокрема його роботи в компанії Burisma, зв’язків з олігархами та бізнес-угод у Китаї, воно врешті-решт звузилося до питань про податки Байдена та купівлю зброї.

Ці звинувачення, хоча й серйозні, були набагато менш вибухонебезпечними, ніж ті, які висували Трамп і республіканці в Конгресі, розлючені на Міністерство юстиції за те, що воно не змогло знайти більш масштабні кримінальні злочини сина і сім’ї президента.

Джерело : NYT

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