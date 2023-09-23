Збільшення контролю: США призначили Роберта Сторча для нагляду за допомогою Україні

Офіс генерального інспектора Міністерства оборони США призначив Роберта Сторча провідним контролером американської допомоги, яка надходить в Україну. Новий наглядач візьме під свій контроль ключову допомогу, що надсилається країні.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального інспектора Пентагону.

З 18 жовтня він очолить операцію Атлантична рішучість, спрямовану на підтримку НАТО через реагування на військові дії Росії в Україні.

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У межах цієї операції від лютого 2022 року Конгрес виділив $113 млрд на безпекову, економічну й гуманітарну допомогу Україні та іншим країнам, що постраждали від війни, а також для підтримки американських військових через Європейське командування Збройних сил США.

Сам Сторч перебуватиме безпосередньо в Україні та керуватиме групою, яка моніторить американську допомогу в сфері безпеки.



Цей крок є важливим у контексті надання Україні підтримки в умовах усе частіших обговорень щодо необхідності цільового використання американської допомоги.

Створення нової команди відбувається у критичний час для допомоги Україні, коли дедалі більше республіканців почали ставити під сумнів необхідність витрачання мільярдів доларів в Україні та закликають до посилення нагляду за тим, куди іде допомога.

Джерело: Офіс генерального інспектора Пентагону

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