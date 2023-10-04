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Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Названо імена лауреатів Нобелівської премії з хімії

Нобелівська премія
Фото: Dreamstime

4 жовтня Нобелівську премію з хімії-2023 присудили Мунгі Бавенді, Луїсу Брусу та Олексію Єкімову за відкриття і синтез квантових точок.

Як наголошують у Нобелівському комітеті, ці науковці додали кольору нанотехнологіям.

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– Ці крихітні частинки (квантові точки) мають унікальні властивості і тепер поширюють світло від екранів телевізорів і світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції, і їхнє чітке світло може висвітлити тканину пухлини для хірурга, – зазначають у Нобеліському комітеті.

Дослідники вважають, що в майбутньому квантові точки сприятимуть створенню гнучкої електроніки, крихітних датчиків, ще тонших сонячних елементів і зашифрованого квантового зв’язку.

Саме через це, кажуть науковці, вони й почали досліджувати потенціал цих крихітних частинок.

Що відомо про лауреатів Нобелівської премії з хімії-2023

Лауреатами Нобелівської премії з хімії стали американці Мунгі Бавенд та Луїс Брус, а також росіянин Олексій Єкімов.

Мунгі Бавенді представляє Массачусетський технологічний інститут, Луїс Брус – Колумбійський університет, Олексій Єкімов – Nanocrystals Technology Inc.

Нобелівський тиждень

Нобелівський тиждень стартував 2 жовтня й триватиме до 9 жовтня.

2 жовтня вже оголосили лауреатів із фізіології й медицини, 3 жовтня – з фізики, 4 жовтня – з хімії.

5 жовтня назвуть лауреатів Нобелівської премії з літератури, 6 жовтня – лауреатів премії миру, 9 жовтня – премії Шведського центрального банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля.

Джерело: The Nobel Prize

Нобелівські лауреати, Нобелівська премія, Хімія
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