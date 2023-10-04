Названо імена лауреатів Нобелівської премії з хімії
4 жовтня Нобелівську премію з хімії-2023 присудили Мунгі Бавенді, Луїсу Брусу та Олексію Єкімову за відкриття і синтез квантових точок.
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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023
Як наголошують у Нобелівському комітеті, ці науковці додали кольору нанотехнологіям.
– Ці крихітні частинки (квантові точки) мають унікальні властивості і тепер поширюють світло від екранів телевізорів і світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції, і їхнє чітке світло може висвітлити тканину пухлини для хірурга, – зазначають у Нобеліському комітеті.
Дослідники вважають, що в майбутньому квантові точки сприятимуть створенню гнучкої електроніки, крихітних датчиків, ще тонших сонячних елементів і зашифрованого квантового зв’язку.
Саме через це, кажуть науковці, вони й почали досліджувати потенціал цих крихітних частинок.
Що відомо про лауреатів Нобелівської премії з хімії-2023
Лауреатами Нобелівської премії з хімії стали американці Мунгі Бавенд та Луїс Брус, а також росіянин Олексій Єкімов.
Мунгі Бавенді представляє Массачусетський технологічний інститут, Луїс Брус – Колумбійський університет, Олексій Єкімов – Nanocrystals Technology Inc.
Нобелівський тиждень
Нобелівський тиждень стартував 2 жовтня й триватиме до 9 жовтня.
2 жовтня вже оголосили лауреатів із фізіології й медицини, 3 жовтня – з фізики, 4 жовтня – з хімії.
5 жовтня назвуть лауреатів Нобелівської премії з літератури, 6 жовтня – лауреатів премії миру, 9 жовтня – премії Шведського центрального банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля.
Джерело: The Nobel Prize
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