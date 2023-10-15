Ізраїль завдає ударів по ХАМАС у секторі Гази й готується до наземної операції

В армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що завдають масованих авіаударів по об’єктах палестинського терористичного угруповання ХАМАС в секторі Гази.

За даними видання The Times of Israel, в ЦАХАЛ зазначають, що підготовка до значної наземної операції на території секторі Гази перебуває на завершальній стадії. Там стверджують, що розширять наступ завдяки координованій атаці з повітря, моря і землі.

– Батальйони ЦАХАЛ підвищують готовність до наступних етапів війни з акцентом на значну наземну операцію, – йдеться у повідомленні.

Очільник Штабу національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі заявив, що військова мета – усунути ХАМАС від військового та політичного контролю над сектором Гази.

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Джерело: The Times of Israel

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