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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ізраїль завдає ударів по ХАМАС у секторі Гази й готується до наземної операції

Армія Ізраїлю
Фото: Getty Images

В армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що завдають масованих авіаударів по об’єктах палестинського терористичного угруповання ХАМАС в секторі Гази.

За даними видання The Times of Israel, в ЦАХАЛ зазначають, що підготовка до значної наземної операції на території секторі Гази перебуває на завершальній стадії. Там стверджують, що розширять наступ завдяки координованій атаці з повітря, моря і землі.

– Батальйони ЦАХАЛ підвищують готовність до наступних етапів війни з акцентом на значну наземну операцію, – йдеться у повідомленні.

Очільник Штабу національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі заявив, що військова мета – усунути ХАМАС від військового та політичного контролю над сектором Гази.

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Джерело: The Times of Israel

Ізраїль, війна, Війна в Ізраїлі, військовослужбовці
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Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

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