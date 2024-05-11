Лондон оголосив про передання Україні найбільшого в історії пакету військової допомоги

Міноборони Великої Британії оголосило про передання найбільшого в історії пакету військової допомоги Україні на суму 500 млн фунтів стерлінгів ($617 млн).

Лондон анонсував пакет для Києва у квітні цього року.

Військова допомога від Британії – що увійшло у пакет

У Х (раніше Twitter) британського оборонного відомства наголосили, що, окрім фінансування потреб українських захисників, Україні буде передано життєво важливе обладнання.

Зараз дивляться

– 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет, 400 транспортних засобів, зокрема 160 автомобілів Husky, – перераховує Міноборони Британії вміст пакета.

Британія оголосила про найбільший пакет допомоги Україні

23 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський розповів про оголошений Лондоном пакет військової допомоги, який став для Великої Британії найбільшим від початку повномасштабної війни в Україні.

Український гарант подякував Сполученому Королівству та особисто прем’єр-міністрові Ріші Сунаку за прояв “рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних можливостях”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.