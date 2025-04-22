Путін “готовий відмовитися” від контролю над 4 областями України, Пєсков назвав це фейком

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий відмовитися від ідеї повного контролю над чотирма окупованими областями України в обмін на визнання Криму. Проте прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав цю інформацію фейком.

Про те, що нібито Путін готовий на такий крок, повідомило видання The Financial Times з посиланням на джерела, які обізнані з цим питання.

Чи справді Путін готовий відмовитися від чотирьох областей України

Як йдеться у матеріалі видання, минулого тижня Путін нібито сказав спеціальному представнику президента США Стіву Віткоффу, що Росія може відмовитися від претензій на неокуповані частини чотирьох областей України.

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Проте тоді Росія висуватиме вимогу на офіційне визнання Криму за Росією та гарантії, що Україна не вступить до НАТО, зазначають джерела.

Водночас повідомляється, що нібито президент США Дональд Трамп прагне підписати мирну угоду між Україною та Росією до 30 квітня, щоб заявити про це досягнення у перші 100 днів нового президентського терміну.

Як зазначив один зі співрозмовників, зараз нібито здійснюється великий тиск на Україну, щоб змусити піти на поступки, а Трамп зміг заявити про досягнення угоди.

У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков назвав публікацію The Financial Times фейком.

За його словами, зараз публікується багато фейків, які публікують навіть поважні видання, тому закликає слухати лише першоджерела.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи юридично не визнаватиме Крим за Росією, тому що це суперечить Конституції та суверенітету.

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