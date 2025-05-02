США завершили підготовку нових економічних санкцій проти РФ

Сполучені Штати Америки завершили підготовку нового пакета економічних санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох американських чиновників і ще одне джерело, ознайомлене з цим питанням.

Якими будуть нові санкції США проти Росії

За інформацією видання, нові санкції стосуватимуться банківського та енергетичного секторів. Обмеження спрямовані на посилення тиску на Росію для підтримки мирних ініціатив США.

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Серед головних цілей – найбільша російська газовидобувна і газорозподільна компанія Газпром, інші великі компанії у сферах природних ресурсів і фінансів.

– Поки незрозуміло, чи буде пакет схвалений самим Трампом. Один з представників адміністрації наголосив, що рішення залишається виключно за президентом. У Раді національної безпеки США підтвердили, що координуються більш каральні дії проти РФ, – йдеться у повідомленні.

У виданні зазначають, що питання санкцій проти Росії розглядається на тлі нещодавнього підписання угоди між Україною та США про видобуток корисних копалин, яку американський президент Дональд Трамп просував як частину мирної стратегії.

Як заявив колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, російський диктатор Володимир Путін продовжує ігнорувати заклики до припинення вогню, тому Вашингтон вимушений залучити нові методи тиску.

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