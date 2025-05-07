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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Фон дер Ляєн закликала прискорити вступ України до ЄС та почати переговори у 2025 році

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала прискорити вступ України до Євросоюзу та відкрити всі переговорні кластери у 2025 році.

Про це вона сказала під час свого виступу в Європарламенті.

Пріоритети ЄС для України

За словами Урсули фон дер Ляєн, те, як закінчиться війна в Україні, визначатиме життя на європейському континенті для наступних поколінь. Тож на кону не лише майбутнє українців, але також усієї Європи.

Зараз дивляться

— Погана угода може заохотити Путіна повернутися з новими силами, — наголосила президентка Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на сьогодні в Євросоюзу є три пріоритети:

1. Підтримати обороноздатність України — застосувати “стратегію дикобраза”

Європа вже надала Україні €50 млрд військової допомоги, але зараз потрібно перейти “від логіки допомоги до логіки інтеграції наших оборонних галузей”. Це центральний елемент білої книги Боєготовність до 2030.

— Ми заохочуємо держави-члени розміщувати замовлення безпосередньо в оборонній промисловості України. Тому що це найефективніший і економічно вигідний спосіб підтримки військових зусиль України. Ми зосереджуємося на оборонних технологіях та інноваціях, — сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україну треба зробити “неперетравною” для потенційних загарбників.

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2. Відмова від російського викопного палива

Для Росії доходи від викопного палива залишаються ключовим джерелом фінансування воєнної машини.

— Щоб припинити фінансування військової скрині Путіна, ми повинні припинити витрачати мільярди на імпорт російських енергоносіїв. Я знаю, що в Європейському парламенті є явна більшість за це. У листопаді минулого року ви проголосували за заборону будь-якого імпорту російського викопного палива, — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що досі лунають заклики “знову відкрити кран російського газу та нафти”. Але це буде помилкою історичного масштабу, адже Росія не раз доводила, що є ненадійним постачальником.

— Путін уже скорочував постачання газу в Європу в 2006, 2009, 2014, 2021 роках і протягом всієї війни. Скільки ще потрібно, щоб вивчити урок? Залежність від Росії погана не тільки для нашої безпеки, але й для нашої економіки. Наші ціни на енергоносії не можуть диктуватися ворожим сусідом, — сказала президентка Єврокомісії.

Завдяки енергоощадженню та відновлюваним джерелам енергії Євросоюз вже скоротив імпорт газу з Росії на 60 млрд кубометрів на рік. ЄС знизив частку Росії в імпорті газу з 45% до 13%.

3. Прискорення вступу України до Євросоюзу

За словами Урсули фон дер Ляєн, вступ України до ЄС стане найсильнішою гарантією безпеки.

– Шлях України до членства в нашому Союзі — це не лише прагнення України. Ми наполегливо працюємо з Україною над тим, щоб відкрити перший кластер переговорів про вступ і відкрити всі кластери у 2025 році, – зауважила президентка Єврокомісії.

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ЄС, Україна-ЄС, Урсула фон дер Ляєн
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