Фон дер Ляєн закликала прискорити вступ України до ЄС та почати переговори у 2025 році

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала прискорити вступ України до Євросоюзу та відкрити всі переговорні кластери у 2025 році.

Про це вона сказала під час свого виступу в Європарламенті.

Пріоритети ЄС для України

За словами Урсули фон дер Ляєн, те, як закінчиться війна в Україні, визначатиме життя на європейському континенті для наступних поколінь. Тож на кону не лише майбутнє українців, але також усієї Європи.

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— Погана угода може заохотити Путіна повернутися з новими силами, — наголосила президентка Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на сьогодні в Євросоюзу є три пріоритети:

1. Підтримати обороноздатність України — застосувати “стратегію дикобраза”

Європа вже надала Україні €50 млрд військової допомоги, але зараз потрібно перейти “від логіки допомоги до логіки інтеграції наших оборонних галузей”. Це центральний елемент білої книги Боєготовність до 2030.

— Ми заохочуємо держави-члени розміщувати замовлення безпосередньо в оборонній промисловості України. Тому що це найефективніший і економічно вигідний спосіб підтримки військових зусиль України. Ми зосереджуємося на оборонних технологіях та інноваціях, — сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україну треба зробити “неперетравною” для потенційних загарбників.

2. Відмова від російського викопного палива

Для Росії доходи від викопного палива залишаються ключовим джерелом фінансування воєнної машини.

— Щоб припинити фінансування військової скрині Путіна, ми повинні припинити витрачати мільярди на імпорт російських енергоносіїв. Я знаю, що в Європейському парламенті є явна більшість за це. У листопаді минулого року ви проголосували за заборону будь-якого імпорту російського викопного палива, — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що досі лунають заклики “знову відкрити кран російського газу та нафти”. Але це буде помилкою історичного масштабу, адже Росія не раз доводила, що є ненадійним постачальником.

— Путін уже скорочував постачання газу в Європу в 2006, 2009, 2014, 2021 роках і протягом всієї війни. Скільки ще потрібно, щоб вивчити урок? Залежність від Росії погана не тільки для нашої безпеки, але й для нашої економіки. Наші ціни на енергоносії не можуть диктуватися ворожим сусідом, — сказала президентка Єврокомісії.

Завдяки енергоощадженню та відновлюваним джерелам енергії Євросоюз вже скоротив імпорт газу з Росії на 60 млрд кубометрів на рік. ЄС знизив частку Росії в імпорті газу з 45% до 13%.

3. Прискорення вступу України до Євросоюзу

За словами Урсули фон дер Ляєн, вступ України до ЄС стане найсильнішою гарантією безпеки.

– Шлях України до членства в нашому Союзі — це не лише прагнення України. Ми наполегливо працюємо з Україною над тим, щоб відкрити перший кластер переговорів про вступ і відкрити всі кластери у 2025 році, – зауважила президентка Єврокомісії.

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