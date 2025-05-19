Кремль не готує росіян до мирної угоди та закінчення війни – ISW

Той факт, що військові та цивільні у РФ не чекають на неминуче закінчення війни, вказує на те, що Кремль не готує суспільство до укладення мирної угоди найближчим часом.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

ISW – про суспільні настрої у РФ

Американські аналітики констатують: багаторічні наративи Кремля, орієнтовані на виправдання війни, виявилися доволі успішними, адже мають підтримку в російському суспільстві.

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Так, у квітневому неоприлюдненому опитуванні незалежної російської опозиційної соціологічної організації Chronicles близько половини респондентів заявили, що не підтримають мирну угоду, що “не узгоджується з початковими воєнними цілями президента Росії Володимира Путіна щодо “денацифікації”, демілітаризації та нейтралітету України”.

Крім того, лише 18 зі 100 опитаних у квітні російським опозиційним виданням Verstka військових РФ заявили, що підтримають виведення російських військ з України до досягнення заявлених Путіним воєнних цілей.

І лише близько п’ятої частини респондентів припустили, що війна, на їхнє переконання, закінчиться найближчими місяцями.

Тож в ISW продовжують вважати, що Кремль не готував і не готує російський інформаційний простір до мирної угоди найближчим часом.

– Кремль докладає зусиль для того, щоб виправдати воєнні цілі Путіна як екзистенційні для російської держави та заручитися підтримкою суспільства для затягування війни, поки РФ не досягне цих цілей, – зазначають в Інституті вивчення війни.

До того ж, припускають аналітики, російські чиновники все частіше публічно говорять про готовність продовжувати бойові дії, поки Україна не прийме вимоги Росії, тому що у Кремлі вважають, що належним чином підготували цивільних та військових до такого сценарію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 181-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ISW

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