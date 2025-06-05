Трамп повідомив, що провів “дуже хорошу” розмову з Сі Цзіньпіном і розповів деталі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що провів плідну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сторони домовилися про подальші торговельні перемовини й обмінялися запрошеннями візиту.

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп поговорив із Сі Цзіньпіном

Трамп заявив, що розмова із Сі тривала приблизно 1,5 години та призвела до “дуже позитивного результату для обох країн”.

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— Я щойно завершив дуже хорошу телефонну розмову з президентом Китаю Сі, обговоривши деякі тонкощі нашої нещодавно укладеної та узгодженої торговельної угоди, – написав Трамп.

Як зазначив президент США, розмова була майже повністю зосереджена на торгівлі. Питання України, РФ чи Ірану – не обговорювалися.

За словами президента США, більше не повинно виникати жодних питань щодо продукції, де використовуються рідкісноземельні метали

Він анонсував майбутню зустріч американської та китайської сторін. Трамп заявив, що США представлятимуть міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік та торговий представник США, посол Джеймісон Грір.

Крім того Трамп повідомив, що під час розмови Сі запросив його та першу леді США Меланію Трамп відвідати Китай. Американський лідер додав, що відповів взаємністю.

Нагадаємо, минулого тижня Трамп заявив, що Китай “повністю порушив свою угоду” зі США про торгівлю всього через два тижні після досягнення домовленості.

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