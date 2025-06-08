Нацгвардія могла застосувати сльозогінний газ проти протестувальників у Лос-Анджелесі

Бійці Національної гвардії, ймовірно, застосували сльозогінний газ проти протестувальників у Лос-Анджелесі сьогодні вдень.

Про це повідомляє NBC News.

Нацгвардія могла використати сльозогінний газ

Протестувальники зібралися біля федеральної будівлі, яку охороняли представники Національної гвардії. Бійці кидали каністри, з яких при ударі об землю виділялася димоподібна речовина. Унаслідок цього натовп розсіявся.

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Через кілька хвилин після інциденту протестувальники почали повільно повертатися до будівлі. Бійці Нацгвардії утворили периметр навколо неї.

Що відомо про протести у Лос-Анджелесі

Нагадаємо, ввечері 6 червня в Лос-Анджелесі відбулися масові протести у відповідь на широкомасштабні рейди, проведені імміграційною службою ICE.

Як повідомила на пресконференції у п’ятницю директорка Коаліції за гуманні права іммігрантів Анжеліка Салас, по всьому місту було проведено щонайменше сім рейдів. Вони відбулися, зокрема, у двох магазинах Home Depot, у крамниці солодощів та на складі оптового продавця одягу.

За словами Салас, під час операцій було затримано понад 45 осіб. Вона назвала дії імміграційної служби “випадковими обшуками”, які, ймовірно, здійснювалися без відповідних ордерів.

Президент США Дональд Трамп наказав направити щонайменше 2 тис. бійців Національної гвардії до округу Лос-Анджелес, щоб підтримати імміграційних агентів, які зіткнулися з протестувальниками під час рейдів на робочих місцях.

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