Спитаю, як справи: Трамп припускає зустріч із Зеленським на саміті НАТО

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що цілком ймовірно зустрінеться з главою української держави Володимиром Зеленським під час заходів, які проходять у межах саміту НАТО в Гаазі.

Трамп може зустрітися із Зеленським на саміті НАТО

– Так, мабуть, я його побачу, – заявив Трамп журналістам на борту президентського літака, відповідаючи на запитання, чи планує він зустрітися із Зеленським на саміті.

У ході тієї ж розмови президент США зауважив:

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– Спитаю, як справи. Він у скрутному становищі. Йому взагалі не слід було там бути, – додав він.

Нагадаємо, 24–25 червня в Гаазі відбувається саміт НАТО. Основні засідання організовані у приміщенні Всесвітнього форуму під керівництвом генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що його команда опрацьовує можливість зустрічі з Трампом на полях заходу.

– Я планую. Чесно кажучи, я не знаю, що станеться. Команди над цим працюють. Так, є плани зустрітися, – говорив президент України.

Крім того, під час саміту передбачена тристороння ініціатива за участю України, НАТО та Європейського Союзу. Також заплановані переговори міністрів закордонних справ і оборонної промисловості країн-членів Альянсу разом із українськими представниками.

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