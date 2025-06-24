Спитаю, як справи: Трамп припускає зустріч із Зеленським на саміті НАТО
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що цілком ймовірно зустрінеться з главою української держави Володимиром Зеленським під час заходів, які проходять у межах саміту НАТО в Гаазі.
Трамп може зустрітися із Зеленським на саміті НАТО
– Так, мабуть, я його побачу, – заявив Трамп журналістам на борту президентського літака, відповідаючи на запитання, чи планує він зустрітися із Зеленським на саміті.
У ході тієї ж розмови президент США зауважив:
– Спитаю, як справи. Він у скрутному становищі. Йому взагалі не слід було там бути, – додав він.
Нагадаємо, 24–25 червня в Гаазі відбувається саміт НАТО. Основні засідання організовані у приміщенні Всесвітнього форуму під керівництвом генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.
Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що його команда опрацьовує можливість зустрічі з Трампом на полях заходу.
– Я планую. Чесно кажучи, я не знаю, що станеться. Команди над цим працюють. Так, є плани зустрітися, – говорив президент України.
Крім того, під час саміту передбачена тристороння ініціатива за участю України, НАТО та Європейського Союзу. Також заплановані переговори міністрів закордонних справ і оборонної промисловості країн-членів Альянсу разом із українськими представниками.