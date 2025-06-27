Трамп не відкидає можливість повторного бомбардування Ірану

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він обов’язково розгляне можливість повторного бомбардування Ірану.

Про це Дональд Трамп заявив під час пресбрифінгу в Білому домі.

Трамп про можливість повторного бомбардування Ірану

Відповідаючи на запитання журналіста, президент США сказав, що беззаперечно атакує країну, якщо розвідка дійде висновку, що Іран може збагачувати уран до тривожного рівня.

Зараз дивляться

Минулого тижня США безпосередньо втрутилися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном, завдавши ударів по ключових ядерних об’єктах бомбами. Згодом Трамп швидко почав домагатися припинення вогню між двома країнами.

Нещодавно верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що удари США не принесли жодних суттєвих результатів. Але Трамп повторив свою заяву про те, що ядерні об’єкти країни нібито знищені.

Усі сторони конфлікту заявили про перемогу, водночас Алі Хаменеї сказав, що Ізраїль не зміг зірвати ядерну програму Ірану.

Однак пізніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі визнав, що нещодавні бомбардування США та Ізраїлю завдали ядерним об’єктам країни надмірної та серйозної шкоди.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляв, що якщо Іран не зупинити, то країна може створити ядерну зброю дуже швидко.

Джерело : BBC

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.