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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Нідерланди та 40 країн ОБСЄ ініціюють розслідування тортур українських полонених

Полон
Фото: Depositphotos

Нідерланди разом із 40 країнами-членами ОБСЄ виступили з ініціативою запустити Московський механізм для розслідування фактів катувань та жорстокого поводження з українськими військовополоненими, яких утримує РФ.

Про це повідомив глава МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп.

Московський механізм для розслідування катувань полонених

За його словами, держави-ініціатори вимагають незалежного розслідування жорстокого поводження та тортур, до яких вдавалися росіяни щодо полонених українських військових.

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 – Нідерланди та країни-партнери сприяють встановленню істини та притягненню до відповідальності за військові злочини Росії в Україні, – підкреслив міністр.

Згідно з регламентом ОБСЄ, для запуску Московського механізму необхідна підтримка щонайменше десяти країн-учасниць.

У межах цього інструменту формується спеціальна місія, яка проводить незалежне розслідування, а згодом публікує звіт із висновками та рекомендаціями для урядів, ОБСЄ та міжнародної спільноти.

Ці рекомендації можуть включати конкретні шляхи реагування на виявлені порушення. Це не перше використання механізму у зв’язку з російською агресією.

Навесні 2023 року 45 держав-учасниць ОБСЄ запустили його для розслідування насильницького вивезення дітей з тимчасово окупованих українських територій.

У лютому 2024 року цей інструмент знову був задіяний – для розслідування свавільних арештів цивільного населення на тимчасово захоплених Росією територіях.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, правозахисні організації створили ініціативу T4P (Tribunal for Putin), яка займається фіксацією воєнних злочинів російських військових.

За три роки діяльності було задокументовано понад 84 тис. випадків порушень міжнародного гуманітарного права.

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Джерело: Європейська правда

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