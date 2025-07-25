Трамп не виключає вторинних санкцій проти РФ раніше, ніж за 50 днів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп допускає можливість запровадження вторинних санкцій проти Російської Федерації раніше, ніж через оголошені ним 50 днів.

Трамп про вторинні санкції проти Росії

Під час брифінгу журналіст запитав у президента США, чи наблизився він до запровадження вторинних санкцій проти РФ.

– Ми розглядаємо всю цю ситуацію. Можливо, нам доведеться запровадити проти них вторинні санкції, – відповів Трамп.

Після цього журналіст поставив уточнювальне запитання про те, чи може президент США запровадити вторинні санкції до завершення 50-денного терміну. Трамп відповів ствердно, не виключаючи такого розвитку подій.

Зараз дивляться

Минулого тижня Дональд Трамп заявив про намір США вдатися до жорстких економічних заходів проти Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто врегулювання війни в Україні.

Речниця Білого дому Каролін Лівітт підтвердила цю позицію, зазначивши, що США готові запровадити 100% мита та вторинні санкції проти Росії.

За її словами, санкції також стосуватимуться країн, які продовжують купувати нафту в Москви, що суттєво вдарить по російській економіці.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтримав цю ініціативу, закликавши європейських партнерів наслідувати приклад у разі ухвалення такого рішення.

У середу, 23 липня, міністр енергетики США Кріс Райт підтвердив, що санкції проти російської нафти можуть стати реальним інструментом тиску на Кремль у питанні України.

Джерело : Fox News

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