Переговори між США та Китаєм: тарифне перемир’я можуть продовжити на 90 днів

Під час торговельних переговорів у Стокгольмі між Китаєм та США 28 липня перемир’я у митних обмеженнях може бути продовжено ще на 90 днів.

Про це пише видання South China Morning Post (SCMP) з посиланням на обізнані джерела.

Переговори США та Китаю щодо митних обмещень

За даними джерел, під час трьохмісячного перемир’я стороні домовляться не запроваджувати нові мита та не вживати інших заходів, які могли б загострити торговельне протистояння.

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Як зазначає видання, попередні раунди переговорів у Женеві та Лондоні були зосереджені передусім на “деескалації”.

Під час майбутньої зустрічі китайська делегація буде тиснути на команду Трампа щодо мит, пов’язаних із фентанілом, повідомили троє інформованих співрозмовників.

За даними видання SCMP, середній загальний тариф на китайський експорт до США наразі становить близько 51,1%.

Пекін наполягає на суттєвому зменшенні митних обмежень.

Агентство Reuters наразі не змогло незалежно підтвердити цю інформацію. У Білому домі також не надали оперативного коментаря на запити журналістів.

Третій раунд американо-китайських переговорів має розпочатися у Стокгольмі в понеділок, 28 липня.

Його мета – вирішення давніх економічних суперечок, які лежать в основі торговельної війни між двома країнами.

Бессент анонсував переговори у Стокгольмі

22 липня видання Bloomberg писало, що міністр фінансів США Скотт Бессент наступного тижня зустрінеться з китайськими колегами у Стокгольмі для третього раунду торговельних переговорів.

Вони будуть спрямовані на продовження тарифного перемир’я та розширення порядку денного.

– Ця угода (про паузу у підвищенні тарифів, – Ред.) закінчується 12 серпня. Я буду у Стокгольмі в понеділок і вівторок з моїми китайськими колегами, і ми працюватимемо над тим, щоб її, ймовірно, було продовжено, – заявив Бессент в ефірі Fox Business.

Він додав, що діалог із Китаєм може охопити ширше коло питань – від закупівель російської та іранської нафти до надмірної залежності Китаю від виробництва та експорту.

США, за його словами, сподіваються, що Пекін переорієнтується на розвиток споживчої економіки.

Угода про паузу в підвищенні тарифів між США та Китаєм була досягнута під час переговорів у Женеві 12-14 травня 2025 року та набула чинності 14 травня, пише The Guardian.

Вона передбачає 90-денний мораторій на запровадження нових мит, який завершується 12 серпня 2025 року.

Про досягнення домовленості президент США Дональд Трамп оголосив 12 травня, назвавши її “перезапуском” відносин із Пекіном.

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