У понеділок, 16 серпня, Ростовський Південний окружний військовий суд відправив до в’язниці чотирьох кримських татар за обвинувачення у так званій алуштинській справі Хізб ут-Тахрір.

Вони отримали різні терміни ув’язнення – від 12 до 18 років.

12 років в колонії суворого режиму дали викладачу арабської мови і підприємцю Ельдару Кантімірову.

Ленур Халілов – колишній голова релігійної громади Алушта отримав 18 років ув’язнення, такий саме термін отримав і охоронець мечеті цієї громади Руслан Месутов.

13 років у колонії проведе імама мечеті села Малоріченське Руслан Нагаєв.

Окрім основного покарання, засуджені кримські татари отримали по року обмеження волі після закінчення тюремного ув’язнення.

За версією російського слідства, зазначені особи створили осередок ісламської партії Хізб-ут Тахрір, яка заборонена та визнана Росією терористичною організацією, проводили збори планували “вербувати” нових учасників.

В Україні та більшості країн світу діяльність Хізб ут-Тахрір дозволена та не визнається протиправною.

Доказами у ростовському суді слугували таємно зроблені аудіозаписи зборів учасників, свідчення засекречених свідків та співробітників ФСБ РФ.

При цьому жодної зброї, вибухівки, чи намірів здійснювати будь-який терористичний акт обвинувачені не мали і про це йдеться в матеріалах справи.

Джерело: Кримська солідарність

Фото: Кримська солідарність