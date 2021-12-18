Білорусь готова розмістити російську ядерну зброю всередині країни – МЗС

Офіційний Мінськ заявив про готовність розмістити на території Білорусі російську ядерну зброю.

Про це в одному з інтерв’ю заявив міністр закордонних справ країни Володимир Макей.

Він зауважив, що це можна вважати реакцією на “можливі дії” НАТО на території держав блоку, що межують із Білоруссю.

– Те, про що заявив Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння – це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі, – заявив голова білоруського МЗС.

Володимир Макей вірить у те, що НАТО намагається “створити плацдарм проти Росії” і на території України.

– Ми бачимо, що чисельність військовослужбовців США та НАТО, які перебувають на території України, зростає, – запевнив він.

Жодної конкретної інформації щодо потенційних дій або чисельності згаданих військовослужбовців голова МЗС Білорусі не надав.

Джерело: БелТА