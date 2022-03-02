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Факти / Світ / Росія

Від Apple до Boeing: список компаній, які пішли з російського ринку через війну в Україні

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
протести проти Росії у Фінляндії

Проти Росії через розпочату Кремлем війну проти України запроваджують санкції не лише на рівні держав.

У самій Росії відмовилися працювати низка компаній та корпорацій. Деякі з них призупинили свою роботу або обмежили функціонал своїх сервісів.

Факти ICTV підготували список компаній, які залишили російський ринок або обмежили там свою роботу.

  • Apple Pay – повне блокування;
  • Apple – повний вихід із ринку;
  • Adidas – відмова від роботи зі збірною з футболу;
  • Audi – виходять із ринку;
  • AMD – заборона постачання мікрочипів і незабаром заборона постачання відеокарт;
  • Amazon – повний блок всього ритейлу;
  • Adobe – повний блок;
  • British Petrolium – вийшли з Роснафти 20% акцій;
  • BBC – відгук ліцензій на мовлення;
  • BMW – закриває заводи, блокує постачання;
  • Bolt – вихід із ринку;
  • Boeing – вихід з ринку;
  • Chevrolet – виходять з ринку;
  • Cannes Festival – блок Росії делегації;
  • Cadillac – виходять з ринку;
  • Carlsberg – обмеження експорту;
  • Cex Io – криптомайданчик банить російських користувачів;
  • Cinema 4D – не працює програма;
  • Coca Cola – вихід із ринку;
  • Danone – вихід із ринку разом із дочірньою компанією Простоквашино;
  • Disney – скасування прокату всіх фільмів;
  • Dell – вихід з ринку;
  • Dropbox – перестане працювати в країні за кілька днів;
  • DHL – вихід з ринку;
  • Eurovision – дискваліфікація;
  • Ericsson – вихід з ринку;
  • Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній РФ;
  • Etsy – блок усіх балансів на російських рахунках;
  • Facebook – бан акаунтів російських кремлівських ЗМІ;
  • FedEx – повна заборона постачання;
  • Formula 1 – скасування етапу у Сочі;
  • Ford – закриває усі магазини;
  • FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у РФ;
  • Google Pay – частковий блок;
  • Google Maps – блок інфо для РФ;
  • General Motors – зупиняє експорт;
  • HP – заборона ввезення;
  • Harley Davidson – припинення постачання;
  • Instagram – блокування пропаганди;
  • Intel – заборона постачання мікрочипів;
  • Jaguar – виходять з ринку;
  • Jooble – видалили сервіс та зробили заяву;
  • KUNA – вихід з ринку;
  • Lenovo – вихід з ринку;
  • LinkedIn – готуються до повного виходу з країни;
  • MOK – скасування всіх змагань;
  • Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків;
  • Maersk – зупинка поставок в/з Росії – тепер без речей з Ali express та ASOS;
  • Mercedes – вихід із країни;
  • Megogo – видалення всіх російських фільмів;
  • Metro – звільнення 10к працівників;
  • Mitsubishi – звільнення працівників 141 сервісного центру;
  • Microsoft Office – обговорюється широкий комплекс заходів;
  • Mobile World Congress – відмова акредитації для делегації з РФ;
  • NFT – блок коштів користувачів РФ та РБ, переказ їхніх грошей Україні;
  • NHL – повний блок для гравців із РФ;
  • Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва РФ серіалів;
  • Nike – закривають усі магазини;
  • Nintendo – заборона на покупки у рублях;
  • Nestle – закриває всі 6 фабрик у РФ;
  • Nokia – припинить постачання технологічного обладнання для стільникового зв’язку до Росії;
  • OnlyFans – закриття в країні;
  • Paysera – блокування;
  • PayPal – заморозка рахунків на виведення;
  • Paramount – блок кінопрокату;
  • Parimatch – відкликали франшизу;
  • Play Station – неможливо здійснити оплату;
  • Pornhub – заборона доступу до контенту;
  • Porsche – вихід із Росії;
  • Renault – вихід із ринку;
  • Samsung pay – блокування сервісу;
  • Snapchat – аут із додатку в РФ та Білорусі, $15 млн Україні;
  • Scania – вихід із РФ;
  • Shell – розрив контракту з Газпромом;
  • Spotify – неможливість оплати передплати;
  • Sony – блок кінопрокату;
  • Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам РФ;
  • TikTok – масовий бан агресивних пропагандистів і так званих ЗМІ;
  • Toyota – звільнення 2 600 співробітників;
  • UEFA – скасування фіналу ЛЧ у Пітері, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, розрив контракту з генеральним спонсором Газпромом;
  • UPS – повна заборона постачання;
  • Universal pictures – блок кінопрокату;
  • Visa – блокування банкам під санкціями;
  • Volvo – виходять із РФ;
  • Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на NY біржі;
  • YouTube – блокування сотень каналів РФ та їх монетизації;
  • Venice Film Festival – блок офіційної делегації РФ;
  • Warner Bros – скасування всього кінопрокату;
  • Webmoney – заборона транзакцій;
  • Wolkswagen – виходять із країни;
  • Zoom – відгук ліцензій на розробку ПЗ.
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Фото: Depositphotos

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