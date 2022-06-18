Російські ЗМІ розповсюджують фейк про мобілізацію українців з Польщі

Червень, 17 в 21:25

Російська Федерація знову намагається поширювати фейкові новини про Україну. Цього разу московські ЗМІ стверджують, що нібито Україна просить надати інформацію про всіх українців віком до 60 років, які перебувають на території Польщі.

За даними Центру протидії дезінформації, Урядовий центр безпеки виявив фейковий лист до Міністерства закордонних справ Польщі, що нібито надійшов від МЗС України. У листі просять повідомити дані про всіх чоловіків призовного віку, що начебто має допомогти ЗСУ для мобілізації громадян України.

Фахівці відстежили, що дезінформація з’явилась ще 3 лютого на сайті російського інформаційного агентства. Вже 17 червня цей фейк опублікував маріонетковий Telegram-канал.

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– Ворог намагається отримати персональні відомості про українців, які перебувають за кордоном, для подальшого проведення інформаційно-психологічних операцій, спрямованих знизити рівень довіри до України загалом, – йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації закликають перевіряти підозрілі псевдодокументи, опубліковані у соціальних мережах. Громадян просять дізнаватися інформацію лише з офіційних сайтів державної влади України.

Джерело: Центр протидії дезінформації