Липень, 09 в 18:35

Ключові санкції проти Росії, які повинні вбити її економіку та не дозволять фінансувати війну проти України, ще попереду.

Про це розповів в одному з інтерв’ю економіст, радник президента України з економічних питань Олег Устенко. За його словами, йдеться про енергетичні санкції – щодо російської нафти та газу.

Саме такі обмежувальні заходи можуть різко скоротити всі надходження до держбюджету РФ.

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– Я вважаю, що основні санкції ще попереду. І ця головна основна санкція – це санкція стосовно нафти. Друга головна велика санкція, яка буде застосована, це санкція стосовно російського газу. У свій час Росія намагалася повністю використовувати енергетичний ресурс як зброю, а зараз ця зброя стріляє саме в їхню сторону. Вони це чітко розуміють, ось чому бісяться від цього. На мій погляд, це буде головна санкція, яка просто має вбити російську економіку і не дати можливість заробляти кошти на війну, – наголосив Устенко.

Він нагадав, що шостий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ передбачає часткове нафтове ембарго, яке набуде чинності до кінця цього року. За словами Устенка, коли ця санкція почне діяти, бюджет РФ потенційно втратить близько 40% своїх доходів.

– В умовах, коли вони вже відрізані від зовнішніх ринків запозичення капіталу, вони зможуть фінансувати цей новий дефіцит лише за рахунок друкарського верстату. А це означатиме, що вони швидко розгонять спочатку галопуючу інфляцію, а потім перейдуть до так званої гіперінфляції, – пояснив радник президента.

Коментуючи зростання доходів РФ від енергоресурсів, попри скорочення обсягів продажу, Устенко пояснив, що причина полягає в їх подорожчанні на світовому ринку. Водночас він нагадав, що країни світу зараз напрацьовують ціновий механізм, який передбачає обмеження вартості російської нафти.

– Завдання полягає в тому, щоб звести до мінімуму доходи РФ саме від нафти, – наголосив Устенко.

Економіст уточнив, що йдеться про два можливі шляхи:

1. Перший (вигідний як для світу, так і для України) полягає в тому, що ціна буде обмежена виробничою вартістю нафти в Росії. Це приблизно $10 за барель. Тобто саме цю суму РФ зможе отримувати під час продажу своєї нафти на світовому ринку. А різниця між ринковою ціною та цими $10 може відшкодовуватися у спецфонд для фінансових потреб України.

– Тобто якщо зараз ринкова ціна біля $100 за барель, $10 буде повертатися в Росію, то $90 за кожен барель нафти буде відшкодовуватися у цей фонд, – уточнив Устенко.

2. Другий варіант передбачає лише обмеження ціни на російську нафту (price cap) на рівні $10 за барель.

А щоб РФ не могла обходити цінові обмеження, світова спільнота планує запровадити запобіжник: танкерам, які перевозитимуть російську нафту з порушеннями, не надаватимуть страхування та інші послуги.

Устенко підтвердив, що Росія зараз намагається запобігти енергетичним санкціям, зокрема скорочуючи поставки газу в Європу та створюючи продовольчу кризу. Водночас економіст вважає, що Москва навряд досягне хоч якогось успіху для себе в цій ситуації.