Серпень, 08 в 22:16

Компанія-лоукостер Wizz Air Abu Dhabi, авіакомпанія ОАЕ, сьогодні оголосила про відновлення польотів до Москви.

Про це виданню Zawya заявив директор Wizz Air Abu Dhabi Майкл Берлуїс.

Рейси виконуватимуться щодня з 3 жовтня 2022 року. Квитки продаються на сайті wizzair.com і в мобільному додатку авіакомпанії.

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– Wizz Air Abu Dhabi керує мережею з 34 напрямків у п’ятигодинному радіусі польоту від Абу-Дабі, забезпечуючи наднизькі тарифи на різноманітні напрямки. Ми підтримуємо індустрію подорожей і туризму ОАЕ, – заявив Майкл Берлуїс.

Нагадаємо, що WizzAir анонсувала рейси з Абу-Дабі до Москви з грудня 2021 року. Проте 27 лютого компанія заявила, що призупинила всі рейси до Росії.

У травні повідомлялося, що лоукостер Wizz Air виділив 10 тис. безкоштовних квитків для українських біженців, що прямують до Великої Британії для участі у візовій програмі британського уряду Житло для України.

Джерело: Zawya