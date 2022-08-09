Wizz Air Abu Dhabi відновлює авіарейси до Москви
Компанія-лоукостер Wizz Air Abu Dhabi, авіакомпанія ОАЕ, сьогодні оголосила про відновлення польотів до Москви.
Про це виданню Zawya заявив директор Wizz Air Abu Dhabi Майкл Берлуїс.
Рейси виконуватимуться щодня з 3 жовтня 2022 року. Квитки продаються на сайті wizzair.com і в мобільному додатку авіакомпанії.
– Wizz Air Abu Dhabi керує мережею з 34 напрямків у п’ятигодинному радіусі польоту від Абу-Дабі, забезпечуючи наднизькі тарифи на різноманітні напрямки. Ми підтримуємо індустрію подорожей і туризму ОАЕ, – заявив Майкл Берлуїс.
Нагадаємо, що WizzAir анонсувала рейси з Абу-Дабі до Москви з грудня 2021 року. Проте 27 лютого компанія заявила, що призупинила всі рейси до Росії.
У травні повідомлялося, що лоукостер Wizz Air виділив 10 тис. безкоштовних квитків для українських біженців, що прямують до Великої Британії для участі у візовій програмі британського уряду Житло для України.
Джерело: Zawya