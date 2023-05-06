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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Нижньому Новгороді вибухнув Audi Q7 із пропагандистом Прилєпіним

Захар Прилєпін

6 травня біля російського Нижнього Новгорода вибухнув автомобіль Audi Q7, у салоні якого перебував пропагандист Захар Прилєпін.

На надзвичайну подію вже відреагував губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін.

Очільник області запевняє, що із Захаром Прилєпіним “усе гаразд”.

Правоохоронці, зауважує Гліб Нікітін, з’ясовують обставини та причини того, що сталося.

Натомість є інформація, що в Прилєпіна – численні переломи.

Евакуаційний гелікоптер, що прибув на місце підриву, має транспортувати пропагандиста до Москви.

Відповідальність за замах на Захара Прилєпіна взяв на себе партизанських рух Атеш.

Джерело: Гліб Нікітін

Вибух, Вибух авто, РФ
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