Міжурядова група експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) ООН у понеділок, 9 серпня, опублікувала доповідь, де попередила про незворотні кліматичні зміни.

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш назвав докази щодо таких змін незаперечними.

– Викиди парникових газів душать нашу планету і становлять небезпеку для мільярдів людей. Глобальне потепління впливає на кожен регіон на Землі, багато змін стають незворотними. Ми повинні діяти рішуче, щоби запобігти кліматичній катастрофі, – написав Гуттеріш в Twitter.

Згідно зі звітом, багато хто з спостережуваних змін клімату безпрецедентні за тисячі, а то й сотні тисяч років, а багато хто з змін, які вже почалися, наприклад, триває підйом рівня моря, будуть незворотними протягом сотень тисяч років.

Гуттеріш наголосив, якщо терміново не скоротити викиди в атмосферу парникових газів, то буде неможливо обмежити за найближчі десятиліття підвищення середньосвітовий температури.

У 2018 році МГЕЗК опублікувала доповідь Глобальне потепління на 1,5 градуси, в якому зазначала, що планета вже страждає від глобального потепління на один градус, тому необхідно обмежити потепління на рівні 1,5 градуси.

Експерти заявили, що зміна клімату зачіпає всі регіони світу, і в найближчі десятиліття у всіх регіонах воно стане ще більш помітним. При підвищенні середньосвітової температури на 1,5 градуси збільшиться кількість хвиль аномальної спеки, теплі пори року стануть довшими, а холодні – коротше. При глобальному потеплінні на два градуси спека стане серйозною загрозою для здоров’я людей і для сільського господарства.

Зміна клімату призведе не лише до підвищення середньосвітовий температури, але і до зміни інших погодних параметрів, що може привести до збільшення кількості повеней, танення льодовиків, зміни морських екосистем.

Також в доповіді йдеться про те, що діяльність людини – головна і незаперечна причина глобального потепління.

Експерти вважають, що в разі швидкого і значного скорочення викидів вуглекислого газу та інших парникових газів в атмосферу здатне зробити зміни клімату не такими сильними.

Доповідь МГЕЗК є частиною Шостого оцінної доповіді, узагальнюючий доповідь по якому буде опубліковано в 2022 році.

Узагальнюючі доповіді МГЕЗК публікуються раз в 6-7 років. МГЕЗК також публікує спеціальні доповіді з більш конкретних питань між узагальнюючими доповідями.

Джерело: Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш