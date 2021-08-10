Американка Вірджинія Джуфре подала до суду на території США на молодшого сина британської королеви Єлизавети, принца Ендрю. Жінка звинувачує його в сексуальному насильстві.

Її адвокат Девід Бойс підтвердив телеканалу Sky News наявність позову у федеральному суді Мангеттена додавши, що Джуфре стала жертвою засудженого за педофілію американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

Джуфре стверджує, що її змусили займатися сексом із принцом Ендрю, коли їй було 17 років.

Сам представник королівської родини раніше категорично заперечував будь-які сексуальні контакти із американкою.

Скарга подана до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка

5. Як і решта неповнолітніх дітей, що народилися до і після неї, позивача спочатку найняли для надання масажу, а потім для здійснення різних актів сексуального характеру. Позивача викликали до Епштейна з метою сексуального характеру. Вона часто подорожувала з Епштейном країною та за кордоном. Епштейн регулярно знущався з позивача, а згодом Епштейн “позичив” її іншим могутнім чоловікам у сексуальних цілях.

6. Одним із таких могутніх людей, яким позивач був “позичений” у сексуальних цілях, був відповідач, принц Ендрю, герцог Йоркський.

У позові стверджується, що принц Ендрю тричі мав статевий акт із Джуфре, ще до досягнення нею 18-річчя, майже 20 років тому.

В ньому також йдеться, що одного разу її змусили вступити у статевий акт із Ендрю проти її волі у лондонському будинку Гіслен Максвелл.

Ще раз він зґвалтував Джуфре у маєтку Епштейна у Нью-Йорку, а також на приватному острові, що належав Епштейну.