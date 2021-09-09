Генпрокурор Ірина Венедіктова відвідала судове засідання у Гаазі у справі про збиття рейсу МН17.

Цього тижня у комплексі юстиції Схіпхол почався блок слухань, під час якого виступали близькі та рідні загиблих у цій авіакатастрофі.

– Це найважча і найемоційніша частина цього надважливого судового процесу, за яким стежить увесь світ. Біль цих людей і їхня надія на правосуддя спонукає всіх нас працювати активніше, – поділилася враженнями генпрокурор.

За словами Венедіктової, вона є керівником Спільної слідчої групи від України, і для неї було дуже важливо показати сім’ям загиблих, що Україна продовжує роботу і прагне справедливості.

Під час візиту генеральний прокурор поспілкувалась із керівництвом Фундації родичів загиблих та вшанувала пам’ять жертв катастрофи, поклавши квіти до меморіалу.

Венедіктова наголосила, що судовий процес триває, але відбувається він надзвичайно швидко.

– Заключне слово прокурори скажуть у листопаді, рішення ми очікуємо вже наступного року, – розповіла Венедіктова.

Катастрофа МН17

Рейс Малазійських авіаліній МН17 було збито над окупованим Донбасом у липні 2014 року.

Усі пасажири рейсу загинули, а слідство встановило, що літак було збито з російського комплексу Бук.

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