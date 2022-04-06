Фотографії, на яких видно звірства, здійснені у місті Буча, демонструють ознаки того, що цивільні особи стали мішенню та були безпосередньо вбиті.

Про це заявила офіційний представник Управління верховного комісара ООН з прав людини Ліз Троссел.

– Те, що ми бачили у Бучі та інших районах, ясно вказує на дуже тривожні події. Ви знаєте, дійсно дивлячись на відео та кадри звідти, ви бачите всі ознаки того, що жертви були прямими мішенями та були безпосередньо вбиті, – сказала Тросселл.

Вона згадала і зображення людей зі зв’язаними за спиною руками та частково оголених жінок, тіла яких було спалено, заявивши, що вони демонструють пряме переслідування окремих осіб.

– Ми говорили про військові злочини у контексті обстрілів, бомбардувань та артобстрілів. Ви можете говорити, що був військовий задум, наприклад, щодо удару по будівлі. Важко зрозуміти, яким був військовий задум щодо людини, яка лежала на вулиці з кулею в голові або з обпаленими тілами, — продовжила Тросселл.

Наразі верховний комісар ООН з прав людини намагається отримати доступ до Бучі. Мовляв, поки у них немає точної інформації про ситуацію на місці.

– Зважаючи на те, як працює наш офіс, ми не говоримо, що конкретний інцидент є військовим злочином. Ми поки що не можемо цього встановити. Тому потрібні детальні судово-медичні експертизи, — додала вона.

Троссел зазначила, що належну роль у документуванні цих сцен відіграли журналісти.