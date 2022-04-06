Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 41 день війни
Вбили Вбили
165 дітей
Поранили Поранили
>266 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 417 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

В ООН хочуть бачити результати судмедекспертизи щодо геноциду у Бучі

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Ліз Троссел

Фотографії, на яких видно звірства, здійснені у місті Буча, демонструють ознаки того, що цивільні особи стали мішенню та були безпосередньо вбиті.

Про це заявила офіційний представник Управління верховного комісара ООН з прав людини Ліз Троссел.

– Те, що ми бачили у Бучі та інших районах, ясно вказує на дуже тривожні події. Ви знаєте, дійсно дивлячись на відео та кадри звідти, ви бачите всі ознаки того, що жертви були прямими мішенями та були безпосередньо вбиті, – сказала Тросселл.

Вона згадала і зображення людей зі зв’язаними за спиною руками та частково оголених жінок, тіла яких було спалено, заявивши, що вони демонструють пряме переслідування окремих осіб.

– Ми говорили про військові злочини у контексті обстрілів, бомбардувань та артобстрілів. Ви можете говорити, що був військовий задум, наприклад, щодо удару по будівлі. Важко зрозуміти, яким був військовий задум щодо людини, яка лежала на вулиці з кулею в голові або з обпаленими тілами, — продовжила Тросселл.

Наразі верховний комісар ООН з прав людини намагається отримати доступ до Бучі. Мовляв, поки у них немає точної інформації про ситуацію на місці.

– Зважаючи на те, як працює наш офіс, ми не говоримо, що конкретний інцидент є військовим злочином. Ми поки що не можемо цього встановити. Тому потрібні детальні судово-медичні експертизи, — додала вона.

Троссел зазначила, що належну роль у документуванні цих сцен відіграли журналісти.

Читайте
Злочини проти людяності та геноцид українців. Світ має запам'ятати це слово – Буча

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка